Советник премьера Голик показал активную фазу "Большой стройки" в Винницкой области

Украина

Проект «Большая стройка», инициированый президентом Владимиром Зеленским, уже стартовал. По всей стране ведется активное строительство школ, детских садиков и дорог, а с началом весны работы активизируются еще больше.

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook продемонстрировал активную фазу «Большой стройки» на примере Винницкой области. В частности, он показал, как строится школа в жилом квартале № 8 микрорайона Подолье.

«На прошлой неделе мы показывали, что будет построено в Винницкой области в рамках Национальной программы „Большая стройка“. Сейчас показываем, как задуманное воплощается в жизнь», — отметил Голик.

Напомним, программа «Большая Стройка» включает в себя несколько направлений: строительство объектов инфраструктуры для детей, медицинских учреждений и ремонт дорог.

Всего в Украине должны быть построены или капитально отремонтированы 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов. Кроме этого, запланировано строительство более 200 пунктов экстренной медицинской помощи, а также ремонт 4 000 км дорог национального значения и 2 500 км дорог местного значения.

Винницкая область планирует построить или капитально отремонтировать 5 школ, 5 садиков, 5 стадионов и 10 приемных медицинских отделений.

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