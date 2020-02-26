Правильная мотивация: звезда сериала «Школа» восхитила пикантными фото

Шоу-бизнес

Популярная украинская актриса, звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко, которая ранее поделилась с «ФАКТАМИ» секретами коллег, показала пикантные фото, сделанные в Малайзии.

Поклонники девушки заявили, что такие фото мотивируют их следить за собой, заниматься спортом и наслаждаться жизнью. Они поблагодарили Лизу за «правильную мотивацию».

На снимках красотка позирует в шортах и купальнике, который сливается с загорелой кожей.

«Боже, какая же ты роскошная, Лиз», «Лиза — ты огонь», «Лизок, ты прекрасна!», «Почему ты такая красивая?», «Лиза, ты лучшая. Всегда меня вдохновляешь», «Вауу, Лиза, какая ты нежная», «Лизочка, как же ты мотивируешь, просто солнце», «Фигура ваша классная», — пишут поклонники.

Напомним, ранее Василенко показала поклонникам идеальный живот.

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