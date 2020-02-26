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"Политика уступок агрессору – это утопия": Пристайко призвал усилить санкции против России

12:44 26 февраля 2020 43
Вадим Пристайко в ООН
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался за усиление политического и экономического давления на Россию и отверг возможность уступок агрессору. Об этом он заявил на форуме Age of Crimea в Киеве.

«Политика уступок агрессору в надежде на его умиротворение — это утопия, по крайней мере, когда мы имеем дело с Россией и ее имперскими амбициями. Крым не стал для Москвы откупной против продолжения войны в центре Европы, как думали некоторые наши иностранные партнеры и многие в Украине. Крымский успех только опьянил кремлевских лидеров и побудил их к новым завоеваниям, к сожалению, более кровавым», — констатировал министр.

При этом он отметил, что в случае с Россией санкции являются единственный способ урегулировать конфликт мирными политико-дипломатическими методами, тем более, что «анахроничная, построенная на фальшивых имперских мифах» российская политика исторически обречена.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что вопросы деоккупации Крыма необходимо рассматривать отдельно от деоккупации Донбасса, и что в рамках переговоров в Минске проблемы аннексированного полуострова решить невозможно.

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