Украина

Крым выносим за скобки "Минска": Пристайко сделал важное заявление

Вопросы деоккупации Крыма необходимо рассматривать отдельно от деоккупации Донбасса. В рамках переговоров в Минске проблемы аннексированного полуострова решить невозможно. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал о провале переговоров в столице Беларуси по вопросу обмена удерживаемыми лицами.

«Если быть прагматичным, то вопрос востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы — другими механизмами», — цитирует «Укринформ» слова дипломата.

Он отметил, что минский процесс нацелен на прекращение войны и возвращение оккупированного Донбасса под контроль украинской власти

«По моему мнению, („Минск“ — ред.) следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые», — уточнил Пристайко.

Напомним, Трехсторонней контактной группе в Минске было дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года по формуле «всех на всех». Заявление прозвучало на итоговой пресс-конференции саммита «нормандской четверки» в Париже.

Камк сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о целях руководства страны по возвращению оккупированных территорий Донбасса.

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