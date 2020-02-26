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Восьмиклассник изрезал ножом свою учительницу: детали жуткого происшествия в России (фото, видео)
В одной из школ Ульяновской области России восьмиклассник во время урока напал на преподавателя с ножом и ранил учительницу математики — женщина попала в больницу. Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток напал на учительницу русского языка с молотком и ножом.
Российские паблики пишут, что после нападения на преподавателя подросток попытался сбежать, но позже был задержан, и что Следком возбудил уголовное дело.
Тем временем в Telegram «360» пишет, что ульяновский восьмиклассник был «тихим и приветливым», и что женщина-педагог была совсем не конфликтной.
Тем временем «112» утверждает, что конфликта между учительницей и подростком Артемом Федоровым не было. Он просто ударил ее ножом в живот. Также сообщается, что педагога прооперировали, и что ее жизни ничего не угрожает.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вольске Саратовской области 15-летний школьник пронес в школу топор и бутылки с зажигательной смесью. Перед переменой он напал на 12-летнюю девочку и ударил ее по голове топором, а потом разбросал бутылки с «коктейлем Молотова», которые, к счастью, не воспламенились.
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