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Шоу-бизнес

«Какая-то девушка»: Лоза уничижительно отозвался о выступлениях Maruv в России

12:56 25 февраля 2020 265
Maruv
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Maruv, которая попала в скандал из-за 23 февраля, не сможет стать успешной в России.

Такое мнение высказал эксперт и музыкант Юрий Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я не слежу за украинскими артистами, мне совершенно всё равно, что у них там происходит. Судя по всему, это говорится о какой-то девушке, которая поёт по-английски. Они все по-английски поют. Ну, подумайте сами, неужели это что-то может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. Я понимаю, что русского человека можно согреть русской песней. А от английской песни ему хорошо не будет», — уверен Лоза.

Он считает, что Maruv лучше отправиться в страны Европы.

«Поэтому какая-то девушка, ну пускай поёт. Пускай едет в европейское турне и там поёт, и радуется своим творчеством. А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы — россияне! И молодые, и старые. И никого не обрадуешь английской песней», — отметил Лоза.

Он добавил, что во всех странах хотят слышать песни на родном языке, не только в России.

Напомним, ранее Лев Лещенко предложил Maruv перебраться в Россию.

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