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Смерть бизнесмена Вульфа в Киеве: в прокуратуре раскрыли подробности
Дверь в квартиру, где родственники обнаружили скончавшегося от огнестрельного ранения бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа, была закрыта изнутри.
Как сообщают «Українські новини», об этом рассказала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец. По ее словам, расследованием займется Печерское управление полиции. Квалификация — ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство».
Надежда Максимец заявила, что версия самоубийства является приоритетной, однако отрабатываются и другие версии, которые она не вправе разглашать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Чайки Киевской области в доме бывшего министра иностранных дел Украины нашли мертвым бизнесмена Сергея Старицкого. Он погиб от огнестрельного ранения.
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