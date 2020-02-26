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Шоу-бизнес

Помолодела: Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа (фото)

14:29 26 февраля 2020 146
Наталья Могилевская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Наталья Могилевская, заинтриговавшая ранее словами о любимом мужчине и будущих детях, снова удивила поклонников. Звезда, отрезавшая свои длинные волосы, снова изменила имидж. На новых фото в Instagram звезда позирует в совершенно новом образе. Она снова стала кудряшкой, забавности образу придает большой красный бант.

Раскрывать причину перемен Могилевская не стала, оставив интригу. «Начинается», — лишь коротко написала Наталья под фото. Очевидно, вскоре она порадует поклонников новой работой и продемонстрирует причину своего перевоплощения.

Поклонники певицы отмечают в комментариях, что с такой прической она выглядит гораздо моложе, смотрится милой и озорной.

«С такой прической Вы очень красивая!», «Вау! Вот это куколка!», «Но то, что Вы тут — озорная девчонка, а не мудрая роскошная женщина, это точно!», «Прическа вау! Но глаза… сияют счастьем! Рада за вас!», — пишут в комментариях. Некоторые считают, что такой стиль Наталье не подходит.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Алла Мазур удивила смелым образом с алой помадой и полупрозрачным черным платьем. .

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