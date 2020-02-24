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«Смогла ощутить себя Марлен Дитрих»: Алла Мазур с красной помадой восхитила ретро образом (фото)

18:46 24 февраля 2020 193
Алла Мазур
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Ведущая «ТСТ. Тиждень» на канале 1+1 Алла Мазур, которая борется с онкологией и открыто рассказывает об этом в социальных сетях, восхитила новым необычным образом. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует с красной помадой, в черном полупрозрачном платье. Алла призналась, что для нее красная помада — очень смело и необычно. Но эксперимент фотографа и перевоплощение ей понравились.

«На 15 году своей фотокарьеры Ростик (Ростислав Рипка) не просто собрал своих звездных моделей, но и увидел нас — в легендарном черно-белом стиле Harcourt (Аркур). Придумали его в Париже еще в 30-е годы. И теперь, благодаря Ростику и его экспериментам в этом аристократичном фотостиле, каждая из нас смогла ощутить себя хоть Марлен Дитрих, хоть Бриджит Бордо. Они тоже любили эту игру света и тени», — написала Алла Мазур.

Подписчики под фото засыпали телеведущую комплиментами и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Ранее Алла Мазур показала, что придает ей силы в борьбе с тяжелым заболеванием. Телеведущая также обратилась через соцсети и заявила, что не имеет отношения к сбору средств через благотворительные фонды.

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