- 19:06 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:03 Украина усилит проверки на западной границе и в аэропортах из-за вспышки коронавируса в Италии
- 19:00 В Украину наконец прибыли тесты для выявления коронавируса
- 19:00 Компании бывших чиновников, пытаются помешать реформам Минюста, — СМИ
- 18:58 Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты
- 18:48 Где в Киеве 25–28 февраля можно бесплатно пройти медобследование: адреса пунктов
- 18:46 «Смогла ощутить себя Марлен Дитрих»: Алла Мазур с красной помадой восхитила ретро образом
- 18:37 Ураган в Одесской области: разрушены крыши, разбиты автомобили, десятки жилых домов обесточены
- 18:26 В деле о катастрофе MH17 нашли ключевого свидетеля: он даст показания в суде
- 18:18 Аэропорт Херсона отменил рейсы из-за штормового ветра, ситуация в Одессе и Николаеве под вопросом
- 17:57 В Германии автомобиль на скорости врезался в карнавальное шествие: десятки пострадавших
- 17:53 В Украине резко снизили цену на газ для населения: в «Нафтогазе» объяснили причину
«Смогла ощутить себя Марлен Дитрих»: Алла Мазур с красной помадой восхитила ретро образом (фото)
Ведущая «ТСТ. Тиждень» на канале 1+1 Алла Мазур, которая борется с онкологией и открыто рассказывает об этом в социальных сетях, восхитила новым необычным образом. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует с красной помадой, в черном полупрозрачном платье. Алла призналась, что для нее красная помада — очень смело и необычно. Но эксперимент фотографа и перевоплощение ей понравились.
«На 15 году своей фотокарьеры Ростик (Ростислав Рипка) не просто собрал своих звездных моделей, но и увидел нас — в легендарном черно-белом стиле Harcourt (Аркур). Придумали его в Париже еще в 30-е годы. И теперь, благодаря Ростику и его экспериментам в этом аристократичном фотостиле, каждая из нас смогла ощутить себя хоть Марлен Дитрих, хоть Бриджит Бордо. Они тоже любили эту игру света и тени», — написала Алла Мазур.
Подписчики под фото засыпали телеведущую комплиментами и пожеланиями скорейшего выздоровления.
Ранее Алла Мазур показала, что придает ей силы в борьбе с тяжелым заболеванием. Телеведущая также обратилась через соцсети и заявила, что не имеет отношения к сбору средств через благотворительные фонды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ураган в Одесской области: разрушены крыши, разбиты автомобили, десятки жилых домов обесточены (фото)
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...