DZIDZIO получил серьезную травму на съемках нового фильма (фото)

Шоу-бизнес

Известный певец и актер DZIDZIO, получивший неожиданный подарок на день рождения, встревожил поклонников новостью о полученной на съемках травме. Михаил Хома (настоящее имя артиста) показал на своей странице в Instagram короткое видео, на котором продемонстрировал огромный синяк на руке.

«После ночной смены съемок „Звезды по обмену“ получил самый большой в моей жизни синяк! Сегодня снова ночная», — написал Михаил.

DZIDZIO играет главную роль в новой комедии. Его партнершей выступила певица Оля Полякова. Кстати, она же является и продюсером фильма. Говорит, вкладывает свои собственные средства. Пока известно только, что по сюжету фильма звезды шоу-бизнеса, которых играют Оля и Михаил, поменялись телами. Им приходится как-то уживаться в новых образах, решать семейные и сердечные проблемы друг друга, отметая гендерные стереотипы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как DZIDZIO поразил публику мощным исполнением гимна Украины перед футбольным матчем на стадионе.

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