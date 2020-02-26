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У россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус
У троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирусную инфекцию.
По данным росСМИ, все семерых россиян, находившихся на круизном лайнере, после эвакуации из Японии поместили на карантин во Владивостоке. Там они находятся в городской инфекционной больнице, а их биоматериалы направлены на обследование в вирусологический центр «Вектор» под Новосибирском. По некоторым сведениям, там разрабатывается вакцина против коронавируса.
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Круизный лайнер Diamond Princess вышел в рейс 20 января и 3 февраля вернулся в японский порт Йокогама. Тогда у пассажира из Китая, который сошел в Гонконге еще 25 января, обнаружили коронавирус.
На данный момент все страны эвакуировали своих граждан. Тем не менее ни один из 25 граждан Украины желания вернуться на родину не подтвердил, а двое заболевших украинцев остаются в больнице Японии.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!