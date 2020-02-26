Потап отшлепал Катю Осадчую, Юрий Горбунов отомстил (видео)

Шоу-бизнес

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который ранее показал танец с Настей Каменских под песню «Девчонка», шлепнул ниже пояса телеведущую Катю Осадчую.

Видео с «королевским шлепом» появилось в паблике Потапа и на страницах поклонников.

На одном из видео Потап шлепает Осадчую, появляются возмущенные Юрий Горбунов и Настя Каменских. После этого Горбунов шлепает Каменских. Также на похожем видео появились Надя Дорофеева и Юрий Ткач.

Отметим, что песня MOZGI «Девчонка» стала очень популярной (набрала миллион просмотров), а «королевский шлеп» практикуют многие пользователи соцсетей Instagram и TikTok.

Напомним, что в этой песне Потап описал свою жизнь с Настей Каменских. Именно она, признавался музыкант, готовит ему ужин в одном фартуке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter