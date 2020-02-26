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В Киеве налетчик напал на отделение "Новой почты": момент ограбления сняли на видео
В Киеве совершено вооруженное нападение на отделение Новой Почты. На днях в Деснянском районе столицы преступники совершили разбойное нападение возле пункта обмена валют, отобрав у клиента сумку с 2 миллионами гривен.
Как сообщает «Киев Оперативный», около 9 часов вечера в отделение Новой почты на Гашека, 8А, вбежал преступник. Угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, забрал около 10 тысяч гривен. Неизвестный был в капюшоне и медицинской маске. Пистолет он держал в левой руке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограблениях «Новой почты» в Днепре.
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