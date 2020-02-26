Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии и Норвегии

Мир

В отличие от Китая, где эпидемия коронавируса пошла рна спад, список стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, расширяется. Так, первый случай опасного заболевания подтвержден в Грузии.

Об это сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, передает ресурс Грузия online.

По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан. Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

Также о первом случае коронавируса в своей стране заявило Министерство здравоохранения Норвегии, передает Reuters.

По информации медиков, коронавирус был зафиксирован у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с того времени в изоляции. При этом местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

Напомним, до этого коронавирус был зафиксирован в 15 европейских странах — Северной Македонии, Италии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, России, Румынии, Бельгии, Греции, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Также сообщалось, что в Германии объявили эпидемию коронавируса в стране. Как отметили в Минздраве, новые случае не показали связь с источником нового вируса в Китае. Всего в Германии зарегистрировано около 20 случаев коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США ученые проводят первые клинические исследования противовирусного средства на добровольце — гражданине страны, который подхватил коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Исследования проводят в Медицинском центре Университета Небраски (UNMC) в Омахе. Исследователи утверждают, что разработали антивирусный препарат широкого спектра действия. Ранее его тестировали, в частности, на людях с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

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