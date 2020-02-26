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Мир

Коронавирус стал быстрее распространяться за пределами Китая, — ВОЗ

21:56 26 февраля 2020 79
медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Китае пошла на спад эпидемия коронавируса. Так за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения COVID-19, чем внутри страны. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреисус.

Число новых случаев заражения COVID-19 за 25 февраля составило 411, в остальном мире — 427, передает BBC.

Общее количество случаев инфицирования в мире достигло 81 298 человек.

Руководитель ВОЗ заявил, что внезапный рост случаев коронавируса в Италии, Иране и Южной Корее «вызывает глубокую обеспокоенность», но вирус все еще возможно сдерживать, чтобы избежать пандемии.

В СНБО сообщили, что главный ситуационный центр при Совете в круглосуточном режиме мониторит ситуацию по распространению коронавируса COVID-2019 в мире.

По результатам анализа и моделирования, в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории.

В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40−49-летних — соответственно 0,3%; для 50−59-летних — 1,3%; для 60−69-летних — 3,4%, для 70−79-летних — 7,8%.
В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Также в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Напомним, в СНБО пообещали ежедневно предоставлять информацию о состоянии здоровья и результатах проб на коронавирус украинцев и иностранцев, находящихся на обсервации в медицинском центре «Новые Санжары».

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