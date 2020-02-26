Уберегли от злых духов: в Индии маленького ребенка женили на собаке (видео)

Мир

В Индии, где женщины массово удаляют себе матки, обнаружен еще один необычный обряд — женить детей в годовалом возрасте на собаке, чтобы отпугнуть таким образом от них злых духов.

О необычном действе рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

Сообщается, что в индийском штате Орисса в воскресенье, 23 февраля, в сети появились кадры, на которых санталы (одна из народностей) из деревни Бариян празднуют свадьбу годовалого мальчика и собаки. На видео люди в ярких костюмах веселятся и танцуют под звуки барабанов вокруг «молодоженов».

По традиции, санталы проводят этот ритуал, если первый зуб ребенка прорезается на верхней десне. Местные жители верят, что это может привлечь злых духов, поэтому они празднуют ритуальные свадьбы детей с собаками, чтобы отпугнуть нечистые силы.

Старейшины санталов утверждают, что такие свадьбы — это просто ритуалы, поэтому, когда ребенок вырастет, он все еще может вступить в традиционный брак, не разводясь при этом с собакой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что необычные обряды не являются редкостью и в «цивилизованных» странах. Так, в сентябре прошлого года жительница Великобритании и мать двоих детей Кейт Каннингем связала себя узами брака с деревом и сменила фамилию на название вида дерева. Интересно, что бойфренд поддержал ее решение и даже помогал ей в подготовке реквизита для церемонии.

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