Мир

Слишком строгие копы: в США маленькую девочку заковали в наручники за истерику в школе (видео)

Очень часто насилие детей в школах над своими сверстниками или учителями приводят к очень тяжелым последствиям. В то же время встречаются случаи, когда попытки предотвратить насилие приводят к еще худшим результатам.

Об одном из таких случаев рассказывает британский таблоид Daily Mail.

Дело происходило в США, где полицейский департамент Орландо (штат Флорида) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено задержание 6-летней чернокожей девочки.

Инцидент, который произошел в сентябре 2019 года, вызвал в США широкий общественный резонанс. Отмечается, что ребенок устроил истерику в школе. Девочка хотела надеть солнцезащитные очки. По предварительным данным, она чувствовала дискомфорт из-за проблем со сном. Однако сотрудники учебного заведения отвели девочку в «комнату для нарушителей».

Согласно заявлениям директора школы и ее заместителя, ученица вела себя агрессивно, била взрослых в живот и отказывалась успокоиться. Директор, как сообщает CNN со ссылкой на полицейский отчет, собиралась выдвинуть обвинения против ребенка. Хотя в самой академии эту информацию опровергают.

Тем не менее на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. На кадрах видео девочка просит не надевать на нее наручники и не сажать в полицейскую машину.

После инцидента отдел полиции Орландо извинился перед семьей и уволил одного из двух полицейских, запечатленных на видео. Второй сотрудник был восстановлен в должности после того, как расследование показало, что он уведомил своего начальника «о проблемах с арестом».

Сотрудник, который вызвал полицейских для ареста ребенка, был уволен из школы. В итоге в проигрыше оказались все стороны конфликта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном жутком примере насилия, уже со стороны школьников: в Житомирской области две несовершеннолетние девушки избили 14-летнюю соученицу, при этом третья девушка снимала избиением на видео, которое позже выложили в социальные сети.

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