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Пани Зося против бандита: в Польше женщина шваброй выгнала из магазина грабителя с пистолетом (видео)

В Польше произошел курьезный случай из серии «бабушка против грабителя», когда обыкновенной женщине без специальной подготовки удается изгнать непрошенного гостя из своей торговой точки.

О произошедшем рассказывает местное издание RMF24.

Случай произошел в населенном пункте Пинчин в Поморском воеводстве.

Пани Зофия собиралась закрыть магазин, когда в здание вошел человек в черной одежде и в балаклаве.

«Я думала, что это клиент, но он закричал: «Бабло! Дай мне бабло!» — рассказывает она.

Преступник направил пистолет на хозяйку магазина, но она и не думала сдаваться. Женщина вылила на преступника ведро воды и храбро выскочила ему навстречу со шваброй, нанеся несколько ударов.

«Я решила, что атака будет лучшей формой защиты в этой ситуации. Он снова закричал „бабло!“ и кинулся к кассе. Я втиснулась между ним и ящиком с деньгами, заблокировав доступ. Ему удалось только схватить сигареты», — рассказывает храбрая Зося.

Удрученный неудачей вор выбежал магазина, а хозяйка погналась за ним. К сожалению или к счастью перед магазином горе-грабителя ждала машина с водителем — неизвестно, чем могла закончиться схватка, если бы на помощь бандиту пришли сообщники.

Издание отмечает, что пани Зофия не смогла объяснить, откуда у нее взялась такая смелость. Но предположила, что, возможно, сноровка осталась с тех времен, когда она подрабатывала на дискотеке помощником вышибалы.

После опубликования видео в сети неудавшимся ограблением занялась прокуратура.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобный случай произошел в Херсоне: мужчина грабил магазины с игрушечным пистолетом, но был остановлен бесстрашной продавщицей.

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