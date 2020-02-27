- 07:29 Узел в щитовидной железе не будет увеличиваться, если организм получает достаточно йода, — врач
- 07:12 Дожди и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 07:07 «МанСити» без Зинченко за 5 минут уложил «Реал» на лопатки в его логове: хроника и видеообзор матча ЛЧ
- 06:55 "Убийца собак": в Австралии обнаружили необычное существо
- 06:53 ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.27 февраля 2020
- 06:25 Пани Зося против бандита: в Польше женщина шваброй выгнала из магазина грабителя с пистолетом
- 05:42 Украинка впервые заразилась коронавирусом: тревожная новость поступила из Италии
- 04:57 Коронавирус в Китае: количество летальных исходов за день упало на 23
- 04:30 Слишком строгие копы: в США маленькую девочку заковали в наручники за истерику в школе
- 03:49 "Нас устраивает": Загороднюк объяснил, почему Украине выгодны минские соглашения
- 03:34 Минобразования отозвало ученую степень Петра Ющенко
- 02:46 В Латвии напротив посольства РФ протестовали против оккупации Крыма
Пани Зося против бандита: в Польше женщина шваброй выгнала из магазина грабителя с пистолетом (видео)
В Польше произошел курьезный случай из серии «бабушка против грабителя», когда обыкновенной женщине без специальной подготовки удается изгнать непрошенного гостя из своей торговой точки.
О произошедшем рассказывает местное издание RMF24.
Случай произошел в населенном пункте Пинчин в Поморском воеводстве.
Пани Зофия собиралась закрыть магазин, когда в здание вошел человек в черной одежде и в балаклаве.
«Я думала, что это клиент, но он закричал: «Бабло! Дай мне бабло!» — рассказывает она.
Преступник направил пистолет на хозяйку магазина, но она и не думала сдаваться. Женщина вылила на преступника ведро воды и храбро выскочила ему навстречу со шваброй, нанеся несколько ударов.
«Я решила, что атака будет лучшей формой защиты в этой ситуации. Он снова закричал „бабло!“ и кинулся к кассе. Я втиснулась между ним и ящиком с деньгами, заблокировав доступ. Ему удалось только схватить сигареты», — рассказывает храбрая Зося.
Удрученный неудачей вор выбежал магазина, а хозяйка погналась за ним. К сожалению или к счастью перед магазином горе-грабителя ждала машина с водителем — неизвестно, чем могла закончиться схватка, если бы на помощь бандиту пришли сообщники.
Издание отмечает, что пани Зофия не смогла объяснить, откуда у нее взялась такая смелость. Но предположила, что, возможно, сноровка осталась с тех времен, когда она подрабатывала на дискотеке помощником вышибалы.
После опубликования видео в сети неудавшимся ограблением занялась прокуратура.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобный случай произошел в Херсоне: мужчина грабил магазины с игрушечным пистолетом, но был остановлен бесстрашной продавщицей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...