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Деньги

Доллар и евро резко подорожали: как изменился курс валют в Украине

9:29 27 февраля 2020 229
доллар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 27 февраля, как и прогнозировали эксперты, выросли курсы доллара и евро.

Национальный банк Украины на 27 февраля установил официальный курс на уровне 24,6490 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс евро установлен на уровне евро 26,8021 гривни за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На наличном рынке доллар покупают-продают за 24,450/24,700 гривен за доллар, а евро за 26,500/26,890 гривен за единицу европейской валюты.

По прогнозам экспертов, работающих на валютном рынке, на ближайшую неделю ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,8 гривен, а наличный доллар в банках — по 24,5−24,8 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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