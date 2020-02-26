Доллар дорожает: когда курс поднимется до 25 гривен

Деньги

Прогнозы экспертов о росте курсов доллара и евро начинают сбываться. С понедельника, 24 февраля, американская валюта подорожала на 8 копеек, а европейская — на 19 копеек. Так, 26 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,53 грн за доллар и 26,60 грн за евро. На наличном рынке также наблюдается девальвация гривни. С начала недели основные иностранные валюты подорожали на 10−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,35 грн, а купить — по 24,57 грн, евро — сдать по 26,34 грн, купить — по 26,69 грн. Стоит отметить, что укрепление курса доллара происходит на фоне резкого падения котировок на американских и европейских фондовых биржах, связанного с пандемией коронавируса.

«В среду гривня снизилась на 12 копеек — до 24,66 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок отыгрывает вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который показал падение спроса на украинские облигации. Действующие ставки по доходности и неблагоприятная внешняя конъюнктура на финансовых рынках привели к резкому сокращению интереса инвесторов к украинским долговым бумагам. А значит, Минфин будет испытывать существенные сложности с привлечением средств для финансирования бюджета.

При этом основные доноры бюджета — экспортеры и крупные промышленные компании — продолжают стагнировать под влиянием крепкой гривни и высокой конкуренции на внешних рынках. Кроме того, обвалились цены на сырьевых рынках, которые критически важны для экспортных поступлений.

Мир погружается в рецессию, и, вероятно, первый квартал 2020 года для мировой экономики может оказаться в отрицательной зоне. В данной ситуации запаса прочности для украинской экономики не достаточно, если не начать ослаблять гривню для стимулирования экономики, экспорта и наполнения бюджета.

В условиях масштабных рисков и вызовов для украинской экономики, снижения внешних поступлений и риска роста дефицита бюджета ожидаем ослабления национальной валюты до 25 грн за доллар и, вероятно, далее к 25,5 грн за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Хотя есть и более оптимистичные прогнозы.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар вырос к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,44 до 24,53 грн (+0,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 24,48—24,50 до 24,65—24,68 грн (+0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках поднялись за неделю с 24,31—24,52 до 24,42 — 24,65 грн (+0,4% - +0,5%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,9%.

Пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook вернулась к дискуссии по поводу ревальвации гривни. Регулятор напомнил, что укрепление национальной валюты имело многостороннее влияние на экономику. В частности, ревальвация уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров. Однако она же способствует снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для уменьшения процентных ставок и активизации кредитования. Кроме того, укрепление гривни обусловливает экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте.

НБУ напомнил, что прошлогодняя ревальвация — это новое явление для украинской экономики. Оно важно для восстановления доверия к национальной валюте, которая при условии гибкого курсообразования может не только ослабляться, но и укрепляться под влиянием рыночных факторов. В прошлом году была благоприятная ситуация на валютном рынке не только из-за инвестиций нерезидентов в ОВГЗ, но и вследствие повышения производительности в отдельных секторах экономики, в частности, аграрном, а также роста экспорта услуг, в том числе IT.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,8 грн, а наличный доллар в банках — по 24,5−24,8 грн", — считает Иосуб.

По мнению многих экономистов, одной из главных полем остается недоступность кредитов для населения и бизнеса. Даже премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ипотечные кредиты настолько дороги для украинцев, что их погашение по силам разве что наркоторговцам или же тем, кто продает оружие. fakty.ua/335 189 Банкиры считают, что рост кредитования экономики сдерживается жесткими требованиями Национального банка.

«У банков на данный момент есть два направления, которые развиваются, — это инвестирование в ОВГЗ и товарное кредитование, — сообщила на заседании круглого стола „Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?“ в пресс-центре „Українських Новин“ первый заместитель председателя правления банка „Глобус“ Елена Дмитриева. — Направление средств в ОВГЗ сегодня самое выгодное, но роста экономики от этого не будет. При расчете адекватности капитала ОВГЗ не учитываются. НБУ мог бы смягчить политику по отношению к целевому кредитованию. Банковская система перенасыщена ресурсами, однако банки не кредитуют так активно, как могли бы. Притом что потребительское кредитование — это автомобили, мобильные телефоны и другая импортная техника — также не дает роста отечественной экономике. Вкладывая средства в эти кредиты, мы кредитуем другие экономики, а не свою».

По мнению экспертов, даже анонсированное правительством снижение в нынешнем году ставок по ипотечным кредитам до 10% fakty.ua/334 558 проблемы экономического роста и обеспечения граждан жильем не решит.

«Ипотека под 10% - это нонсенс, она попросту не живет при такой «процентной температуре», — сообщил на своей странице в Facebook финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. - Простыми словами, ипотека как финансовый инструмент появляется в странах с низкой инфляцией и ставкой кредита на уровне «инфляция + 1%», то есть ставка по ипотечному кредиту — 2−3% годовых. В этом весь смысл — купить жилье с небольшой переплатой в виде процентов, чтобы не копить десятки лет, а жить в своем доме.

Есть искусственная ипотека, когда рыночными механизмами снизить ставку кредита невозможно и государство компенсирует проценты до необходимого минимума за счет средств специального целевого фонда. Но ипотека со ставкой 10% - это уже долгосрочный потребительский кредит под залог недвижимости, а не ипотечный инструмент, ведь в зависимости от срока и графика погашения нужно будет переплатить 1,5−2-кратную стоимость жилья, рыночная стоимость которого вряд ли настолько увеличится. Ипотека — это кредит на 20−30 лет. И чтобы все это время платить 10%, нужно быть как минимум… нынешним представителем власти", — заявил Кущ.

Напомним, что вскоре государство начнет более жестко контролировать деньги своих граждан. Уже с 28 апреля меняется порядок финансового мониторинга счетов как украинских компаний, так и граждан.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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