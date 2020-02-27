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В Хмельницком бизнесмен найден зарезанным в авто: фото и первые детали трагедии
Вечером в среду, 26 февраля, в Хмельницке убили бизнесмена — его тело обнаружили в машине с ножевым ранением в область грудной клетки. Кстати, накануне в Киеве нашли мертвым бизнесмена Леонида Вульфа, который скончался от огнестрельного ранения в голову.
По информации XM-inside, погибший в Хмельницке — 58-летний владелец местной фирмы, которая занимается разработкой проектно-строительной документации. Его тело обнаружили на водительском сидении автомобиля Opel, стоявшего на улице Прибугской.
Вероятнее всего, предприниматель погиб от удара в сердце. Ресурс сообщает, что официальные комментарии полиция пока что не дает.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области в доме экс-главы МИД Украины нашли застреленным бизнесмена Сергея Старицкого.
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