Происшествия

В Хмельницком бизнесмен найден зарезанным в авто: фото и первые детали трагедии

Вечером в среду, 26 февраля, в Хмельницке убили бизнесмена — его тело обнаружили в машине с ножевым ранением в область грудной клетки. Кстати, накануне в Киеве нашли мертвым бизнесмена Леонида Вульфа, который скончался от огнестрельного ранения в голову.

По информации XM-inside, погибший в Хмельницке — 58-летний владелец местной фирмы, которая занимается разработкой проектно-строительной документации. Его тело обнаружили на водительском сидении автомобиля Opel, стоявшего на улице Прибугской.

Вероятнее всего, предприниматель погиб от удара в сердце. Ресурс сообщает, что официальные комментарии полиция пока что не дает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области в доме экс-главы МИД Украины нашли застреленным бизнесмена Сергея Старицкого.



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