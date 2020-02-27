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В Польше пытались убить врага Кадырова
После убийства во Франции чеченского блогера Имрана Алиева (Мансура Старого), критиковавшего чеченского лидера Рамзана Кадырова, в Польше совершено покушение на другого блогера из Чечни — Тумсо Абдурахманова.
Как сообщает ВВС, покушение было совершено в минувшую среду. Представительница правозащитного фонда Vayfond Амина Садулаева заявила журналистам, что Тумсо находится в больнице, и что никого из посторонних к нему не пускают, кроме, возможно, адвоката.
Сообщается, что Тумсо Абдурахманов скрывался за рубежом из-за конфликта с родственником Рамзана Кадырова. Правозащитники, рассказавшие о нападении на блогера, сообщили, что неизвестный проник в квартиру Абдурахманова, когда тот спал, и попытался убить его молотком.
Однако блогер проснулся, завязалась драка, в результате которой пострадали оба — и блогер, и нападавший. Тумсо смог обезвредить злоумышленника и позвать на помощь. Амина Садулаева также сообщила, что на момент приезда полиции Абдурахманов потерял много крови и находился в полубессознательном состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года в Берлине убили бывшего чеченского командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В Германии подтвердили данные СМИ о причастности к убийству российской разведки.
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