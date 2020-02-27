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Шоу-бизнес

67-летняя Дарья Донцова села на шпагат и удивила всех (фото, видео)

10:48 27 февраля 2020 352
Дарья Донцова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

67-летняя популярная российская писательница Дарья Донцова удивила всех прекрасной формой, сев на поперечный шпагат. Instagram-пользователи, которые все время критикуют шпагат Анастасии Волочковой, от растяжки Донцовой пришли в восторг.

«Ого, аж блин с мёдом изо рта вывалился», «А мне 45 лет и я ною! Все, беру пример с Вас», «Дарья Аркадьевна — вы крутая! Я один раз так поехала, что чуть без зубов не осталась», «То чувство, когда в 31 фигура хуже, чем в 67», «Браво!» — пишут комментаторы.

Донцова

Донцова

Также в комментариях у Донцовой спрашивают, какими упражнениями можно заниматься после мастэктомии. Как известно, много лет назад писательнице поставили диагноз — рак груди на последней, четвертой стадии. Она справилась с болезнью, но опасается рецидива, поэтому тщательно следит за своим здоровьем.

Донцова

Напомним, ранее онкобольная Алла Мазур показала, что помогает ей в борьбе с тяжелым недугом.

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