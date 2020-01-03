Шоу-бизнес

Беззаботно проводящая отпуск в Таиланде и наслаждающаяся возможностью делать шпагаты экс-прима-балерина Большого Анастасия Волочкова решила не ограничивать себя больше тесными купальниками и сфотографироваться полностью голой.

Правда, сделала это она почему-то не на пляже, а в спальне виллы, которую сняла на время отпуска.

Снимок получился довольно целомудренным: Анастасия позирует, скрестив колени и прикрыв все самые нескромные места. Однако даже в этой позе звезда балета продемонстрировала максимум из того, позволяют показать приличия.

Фотографией балерина поделилась в соцсети, посвятив пост завистливым «недолюбленным тетенькам», которые, как она предполагала, осудят ее за этот шаг.

«Какое же это счастье-находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы. … И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем. А у меня всегда есть с кем. Этого и не могут простить недолюбленные тети. Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто», — написала Настя.

Видимо, бывшую балерину задели комментарии, появившиеся под ее снимками в бикини.

Но экс-прима правильно предугадала реакцию части своих фолловеров.

«Господи, Анастасия, если вы счастливы, то наслаждайтесь в тишине, а не выставляя свои шпагаты на все страну, вызывая тем самым негативные эмоции. Отписываюсь от вас», «У вас дочка растет, Вам не стыдно перед ней», «Какая же страшная фигура», «Ой б…, лучше шпагат», «А что на голове? Умалишённая купальник что ли под фуражку засунула?», «Зачем выставлять себя голой? Ведь уже не девушка. Наверняка дочка стыдится своей мамы», «Ну до чего же дурная баба. Ты ее в дверь, он в окно лезет. Мания величия- это психическое расстройство. Тупая, ограниченная особь. Посты вообще шедевры», — пишут разозленные хейттеры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде явно не одна — кто-то же фотографирует ее шпагаты и ню-позы. Вероятно, этот тот молодой человек, из-за которого она выгнала из дома дочь-подростка.

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