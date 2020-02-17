Шоу-бизнес

Онкобольная Алла Мазур показала, что помогает ей в борьбе с тяжелым недугом (фото)

Бессменная телеведущая канала «1+1» Алла Мазур, которая мужественно борется с онкологическим заболеванием и своим примером вдохновляет других, показала, что придает ей силы в борьбе с тяжелым недугом. Ведущую «ТСН.Тиждень» поддерживают друзья и коллеги, многочисленные подписчики в сети. На своей странице в Instagram Алла опубликовала новый пост, в котором показала подарок от коллеги Леси Гладыш. Она подарила картину с солнечным жизнеутверждающим пейзажем.

Как пишет Мазур, для нее это стало глотком свежего воздуха.

«Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка — так мне нравится этот пейзаж. А главное — получила его из рук автора: такой же непобедимой оптимистки и моей коллеги по ТСН Леси Гладыш», — написала Алла Мазур.

Телеведущая говорит, что такой солнечный подарок — отличный способ поддержать знакомых в дни болезни.

«Как бы ты себя не чувствовал — хочется веры и радости, чего-то красивого и вкусненького, что разгоняет тучи и наполняет твой день — СВЕТОМ», — написала Алла Мазур.

Телеведущая не просто не опускает руки в борьбе с болезнью, она продолжает работать, выходит в прямой эфир и делает все возможное, чтобы поднять проблему онкобольных в Украине. Этой теме был посвящен минувший эфир «ТСН.Тиждень». Алла в который раз призвала всех регулярно проходить медицинское обследование, ведь ранняя диагностика дает гораздо больше шансов на выздоровление.

Напомним, Алла Мазур сама объявила в социальных сетях о болезни. Она заверила, что вступила в борьбу и настроена оптимистично. Телеведущая ранее рассказала, что прошла несколько курсов химиотерапии, которые дали результат. Возможно, впереди ее ждет операция.

Ранее Алла Мазур заявила, что не имеет никакого отношения к сбору средств и благотворительным фондам, кроме фонда «Таблеточки».

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