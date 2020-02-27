Где смотреть онлайн «Реал» — «Барселона»: расписание трансляций «эль класико»

Спорт

В воскресенье, 1 марта, на знаменитой арене «Сантьяго Бернабеу» в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится одно из самых значимых противостояний в мировом футболе — поединок «Реал» — «Барселона».

По иронии судьбы, именно перед очной дуэлью со своим самым непримиримым соперником Королевский клуб проиграл в чемпионате Испании «Леванте» (0:1) и пропустил «Барсу» на первое место в турнирной таблице (подопечные Зинедина Зидана отстают от каталонцев на два очка).

Кроме того, в середине недели соперники провели первый матчи плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона», доигрывая поединок в меньшинстве, увезла ничью со стадиона «Наполи» (1:1).

В свою очередь, «Реал», также завершая встречу вдесятером, перед родными болельщиками уступил «Манчестер Сити» (1:2).

Прямую трансляцию «эль класико» на территории Украины смотрите 1 марта в 22:00 на телеканале «Футбол 2». Также в прямом эфире поединок на «Сантьяго Бернабеу» будет транслировать канал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение команде Зинедина Зидана, которой из-за трещины в ноге не поможет звездный новичок — бельгийский полузащитник Эден Азар. К примеру, авторитетная контора William Hill принимает ставки на победу Королевского клуба с коэффициентом 2,25, на ничью — 3,60, на выигрыш «Барсы» — 3,10.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» и «Барселона» сенсационно вылетели из Кубка Испании.

Фото Getty Images

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