На Донбассе обнаружили тайник российских диверсантов (фото)

Происшествия

В Волновахе Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, оставленными, вероятно, российскими оккупантами для проведения диверсий.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в лесной зоне между железнодорожной колеей и центральной районной больницей города нашли схрон, в котором хранились военные средства поражения.

В общем, в тайнике с оружием обнаружили 2 выстрела РПГ-26, один выстрел в РПГ-22, одиннадцать гранат РГД-5, одну гранату Ф-1, сигнальную мину и патроны различных калибров около двухсот штук.

Боеприпасы подняли на поверхность, провели описание и передали на ответственное хранение в инженерное подразделение ВСУ.

Напомним, Волноваха находится в непосредственной близости от линии соприкосновения на Донбассе. Предположительно, боеприпасы были оставлены неизвестными лицами для диверсий.

Как сообщали «ФАКТЫ», в городе Орехов Запорожской области рядом со школой нашли боеприпасы времен Второй мировой войны, но все еще взрывоопасные. С территории учебного заведения вывезли 96 гранат, запалы к ним, патроны, другие опасные предметы. Ранее склад боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружили рядом со школой в Одесской области.

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