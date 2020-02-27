Стиль жизни

Каким будет последний день зимы: гороскоп на 29 февраля для всех знаков зодиака

Суббота, 29 февраля, будет спокойной и не потребует от вас особенных энергетических затрат.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Удачный день — как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Другу понадобится ваша помощь.

Телец

У Тельцов могут сбыться давние желания романтического характера. Можете позволить себе также крупные покупки.

Близнецы

Вам не стоит в этот день нанимать рабочих или пользоваться чьими-то услугами за деньги.

Рак

Возможно, в отношениях с дорогими сердцу людьми возникнет острейшее непонимание.

Лев

День будет весьма удачным, родственники порадуют. Возможно, кто-то со знакомых будет пытаться вывести вас на конфликт.

Дева

Девам, которые хотят встретить любовь, не стоит закрываться в домашних стенах. Отправляйтесь на прогулку, в кино.

Весы

Совет звезд: постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен.

Скорпион

Не хвастайтесь в кругу родственников и друзей, есть вероятность, что кто-то из близких людей начнет завидовать вашим успехам.

Стрелец

Все отлично, кроме бытовых проблем. Возможны небольшие поломки домашнего оборудования.

Козерог

День будет хорошим и позитивным. У вас, возможно, родятся идеи о том, как хорошо заработать.

Водолей

Возможно, ждет неприятный разговор с любимым человеком, но вы сможете сохранить спокойствие и отношения.

Рыбы

День обещает принести позитив, но не делайте ничего, что может вызвать ревность у партнера.

Хорошего вам дня!

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