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Каким будет последний день зимы: гороскоп на 29 февраля для всех знаков зодиака
Суббота, 29 февраля, будет спокойной и не потребует от вас особенных энергетических затрат.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Удачный день — как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Другу понадобится ваша помощь.
Телец
У Тельцов могут сбыться давние желания романтического характера. Можете позволить себе также крупные покупки.
Близнецы
Вам не стоит в этот день нанимать рабочих или пользоваться чьими-то услугами за деньги.
Рак
Возможно, в отношениях с дорогими сердцу людьми возникнет острейшее непонимание.
Лев
День будет весьма удачным, родственники порадуют. Возможно, кто-то со знакомых будет пытаться вывести вас на конфликт.
Дева
Девам, которые хотят встретить любовь, не стоит закрываться в домашних стенах. Отправляйтесь на прогулку, в кино.
Весы
Совет звезд: постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен.
Скорпион
Не хвастайтесь в кругу родственников и друзей, есть вероятность, что кто-то из близких людей начнет завидовать вашим успехам.
Стрелец
Все отлично, кроме бытовых проблем. Возможны небольшие поломки домашнего оборудования.
Козерог
День будет хорошим и позитивным. У вас, возможно, родятся идеи о том, как хорошо заработать.
Водолей
Возможно, ждет неприятный разговор с любимым человеком, но вы сможете сохранить спокойствие и отношения.
Рыбы
День обещает принести позитив, но не делайте ничего, что может вызвать ревность у партнера.
Хорошего вам дня!
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