- 13:47 Суперакция для покупателей iPhone: снижение цен и рассрочка на 12 месяцев от «ПриватБанка»
- 13:41 Страхові премії “УНІКА Україна” в 2019 році досягли три мільярди гривень
- 13:37 «Понуждают к интеграции»: Лукашенко рассказал о давлении со стороны России
- 13:35 На Хмельнитчине полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде
- 13:34 Любовь Успенская отказалась от пяти миллионов
- 13:24 На «Барабашово» в Харькове устроили стычки и пожар: есть пострадавшие
- 13:20 Где смотреть онлайн «Днепр-1» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 20-го тура УПЛ
- 13:11 Стало известно, во сколько обойдется содержание эвакуированных в Новых Санжарах
- 13:06 В России полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером
- 13:02 Действовала бонусная система: полтавские врачи торговали рецептами на наркотики
- 13:00 Пресс-служба T.B. Fruit назвала недостоверной информацию о потере активов
- 12:56 "Беременная" Ирина Федишин просит помощи у диетолога
"Беременная" Ирина Федишин просит помощи у диетолога
Популярная певица Ирина Федишин, которую после публикации фото в купальнике на отдыхе заподозрили в беременности, обратилась за подмощью к поклонникам. Она опубликовала на своей странице в Instagram новое фото в купальнике, показав стройную фигурку и призналась, что мечтает похудеть. Наверное, артистка не смогла устоять перед лакомствами в отеле в Арабских Эмиратах, где с семьей проводила каникулы. И теперь желает избавиться от лишних килограммов. Она призналась, что ищет фитнес-тренера, диетолога и мотиватора, чтобы привести себя в форму.
«Девочки, а вы уже придумали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта? Мне — личного фитнес-тренера, мотиватора и диетолога в одном лице! Кто знает людей, пишите мне в приват» (локация — Львов)… Ну я серьезно", — написала певица.
Поклонники Ирины в ответ засыпали ее комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит и худеть ей не нужно.
Ранее на фото Ирины в купальнике поклонники рассмотрели животик и предположили, что она ждет третьего ребенка.
Ранее свою стройную фигуру в купальнике показала Регина Тодоренко. Даже на отдыхе она придерживалась здорового питания и занималась йогой.
А Настя Камнских во время каникул в Мексике не только активно тренировалась вместе с Потапом, но и совершала пробежки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...