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Шоу-бизнес

"Беременная" Ирина Федишин просит помощи у диетолога

12:56 27 февраля 2020 578
Ирина Федишин
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ирина Федишин, которую после публикации фото в купальнике на отдыхе заподозрили в беременности, обратилась за подмощью к поклонникам. Она опубликовала на своей странице в Instagram новое фото в купальнике, показав стройную фигурку и призналась, что мечтает похудеть. Наверное, артистка не смогла устоять перед лакомствами в отеле в Арабских Эмиратах, где с семьей проводила каникулы. И теперь желает избавиться от лишних килограммов. Она призналась, что ищет фитнес-тренера, диетолога и мотиватора, чтобы привести себя в форму.

«Девочки, а вы уже придумали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта? Мне — личного фитнес-тренера, мотиватора и диетолога в одном лице! Кто знает людей, пишите мне в приват» (локация — Львов)… Ну я серьезно", — написала певица.

Поклонники Ирины в ответ засыпали ее комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит и худеть ей не нужно.

Ранее на фото Ирины в купальнике поклонники рассмотрели животик и предположили, что она ждет третьего ребенка.

Ранее свою стройную фигуру в купальнике показала Регина Тодоренко. Даже на отдыхе она придерживалась здорового питания и занималась йогой.

А Настя Камнских во время каникул в Мексике не только активно тренировалась вместе с Потапом, но и совершала пробежки.

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