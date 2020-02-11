- 14:38 Личность погибшей в Одессе обнаженной женщины установлена
- 14:34 "Мы не можем просто печатать деньги": Зеленский рассказал, ждать ли повышения пенсий
- 14:31 Все хуже и хуже: еще один район Киева пополнил список самых гриппующих
- 14:31 Кейт Миддлтон в синем, Камилла – в зеленом: две королевские пары вышли в свет вместе
- 14:30 «Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских
- 14:14 В Польше ищут молодчиков, избивших граждан Украины, Беларуси и России
- 14:10 Стал известен соперник сборной Украины в Кубке Федерации
- 14:09 Дело Шеремета: Зеленский допустил, что правоохранителям придется извиниться
- 14:07 Коронавирус на лайнере Diamond Princess: появились свежие данные о состоянии инфицированного украинца
- 13:56 Камалию обворовали в торговом центре в Киеве: подробности
- 13:42 «Теперь каждый сам за себя»: стало известно, как Богдан уходил из Офиса президента
- 13:38 Потратил 78 млн евро и сбежал: чемпион мира по футболу Клинсманн стал безработным
Популярную украинскую певицу заподозрили в беременности (фото)
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая в декабре попала в ДТП, похвасталась фото в купальнике и поделилась впечатлениями об отдыхе в ОАЭ.
Пока Ирина рассказывала о перелете и прелестях отдыха, ее поклонники рассматривали фигуру певицы и купальник. Они решили, что звезда ждет ребенка.
Напомним, что Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човнык воспитывают сыновей Юрия и Олега.
Также напомним, что ранее о четвертой беременности сообщила певица Анна Седокова. Счастливый будущий отец — нынешний ее бойфренд, 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.
Ребенка ждет и дочь известной актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная.
А знаменитая звездная пара Энрике Илесиас и Анна Курникова снова стали родителями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».