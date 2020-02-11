Популярную украинскую певицу заподозрили в беременности (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая в декабре попала в ДТП, похвасталась фото в купальнике и поделилась впечатлениями об отдыхе в ОАЭ.

Пока Ирина рассказывала о перелете и прелестях отдыха, ее поклонники рассматривали фигуру певицы и купальник. Они решили, что звезда ждет ребенка.

Напомним, что Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човнык воспитывают сыновей Юрия и Олега.

Также напомним, что ранее о четвертой беременности сообщила певица Анна Седокова. Счастливый будущий отец — нынешний ее бойфренд, 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.

Ребенка ждет и дочь известной актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная.

А знаменитая звездная пара Энрике Илесиас и Анна Курникова снова стали родителями.

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