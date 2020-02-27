Спорт

Тренер Ириша Блохина: «За границей у наших гимнасток толпы фанатов, а в Украине их мало кто знает»

Об Ирише Блохиной больше известно по историям из светских хроник, но мало кто видел ее в работе. На днях автор этого интервью позвонила Ирише в 10 вечера, а она все еще находилась в зале с гимнастками. 2020 год очень насыщенный для украинской команды художественной гимнастики. Второй раз в истории наша страна будет принимать чемпионат Европы в этом виде спорта. В марте состоится юбилейный Кубок Дерюгиной. Параллельно идет кропотливая работа по подготовке спортсменок к Олимпиаде. Ириша как вице-президент Федерации гимнастики Украины и старший тренер Национальной сборной задействована во всех процессах. К тому же она ездит с командой на соревнования за границу, готовит гала-концерты и воспитывает двух маленьких детей. В этом интервью дочь легендарных спортсменов Ирины Дерюгиной и Олега Блохина рассказала о своем профессиональном становлении, а также о Национальной сборной по художественной гимнастике.

«С утра Аня Ризатдинова в зал заходила, а вечером оттуда просто выползала»

— До начала чемпионата Европы осталось чуть больше двух месяцев. Как думаете, украинский зритель придет на соревнования?

— Только за первых пару часов после начала продаж была раскуплена десятая часть билетов. Всемирная семья гимнастики с нетерпением ждет чемпионата в Киеве, который состоится в мае. Даже фанаты из Японии, несмотря на то, что их страна не участвует, хотят прилететь.

— Такой ажиотаж связан с предстоящими Олимпийскими играми в Токио?

— По сути, в Киеве состоится генеральная репетиция Олимпиады. Будут разыграны последние олимпийские лицензии в индивидуальных и групповых упражнениях. Мир увидит лидеров, которые продолжат борьбу за олимпийские медали. Украина уже завоевала олимпийские лицензии. Но сейчас очень важно определиться, кто именно из девочек поедет в Токио. У нас в команде шесть спортсменок в индивидуальных упражнениях, для Олимпиады нужно отобрать двоих.

Также важно составить пятерку для команды в групповых упражнениях. Раньше на Олимпиаду можно было заявить шесть гимнасток, пять из которых в главном составе и одна менялась на второе упражнение. Правила изменились, заявлять шестую уже нельзя. Таким образом, чемпионат Европы все расставит по своим местам.

— Кто из наших спортсменок будет участвовать в чемпионате?

— Решения пока нет. Шанс есть у каждой. Они много тренируются, отрабатывают новые программы, которые мы дополнительно усложнили. Последнее слово будет за главным тренером сборной Ириной Дерюгиной. У нее шестое чувство по поводу решений такого рода. Часто она идет против течения, но в итоге это срабатывает.

Часть тренерского состава Национальной сборной по художественной гимнастике: Марина Кардаш, Ириша Блохина, Ирина Дерюгина

— 2020 год очень насыщенный для вашей команды. Как все успеваете?

— У нас сейчас один работает за десятерых, ведь бюджета не хватает. Самая большая ответственность ложится на плечи моей мамы. Она взваливает на себя нереальный объем работы. Я пытаюсь помочь ей тем, что беру на себя какие-то спорные моменты, тушу пожары. Сейчас подбираю сильную организационную команду для реализации всех наших проектов и идей. Поэтому милости просим желающих присоединиться к нам.

— Как вам работается под руководством мамы?

— В нашей семье все тренеры. Дедушка, две бабушки, мама, папа. Меня принесли в зал на четвертый день после рождения, и сегодня я тоже тренер. Когда растешь в условиях, где все постоянно говорят о том, как воспитать чемпиона, то и сам начинаешь об этом постоянно думать. У папы специфика еще сложнее. У нас с ним возникало много рабочих дискуссий.

— Было чувство, что надо оправдывать какие-то ожидания своей семьи? Ведь планка серьезно завышена.

— Конечно. В меня никто не верил. Пришлось пройти жесткий испытательный путь, за который я сегодня очень благодарна.

— Что стало переломным моментом, изменившим отношение к вам?

— Папа позвонил после Олимпиады в Рио и сказал, что я молодец (подопечная Иришы Блохиной Анна Ризатдинова в 2016 году завоевала бронзовую медаль. — Ред.). Это был момент, которого я ждала очень долго. Спасибо ему за это.

— Тогда весь мир увидел кадры, на которых вы вместе с Ризатдиновой обнимаетесь и плачете.

— По моим губам на этих кадрах можно прочитать: «Мы это сделали». До Олимпиады не только в меня не верили, но и в Аню тоже. Каждую тренировку мы работали на износ. С утра она в зал заходила, а вечером оттуда просто выползала. Перед нами стояла одна задача: стать чемпионкой. Я вкладывала в физическую и психологическую подготовку Ани все свои силы. Большим достижением считаю то, что на Олимпиаду Аня поехала без единой травмы, каждая ее мышца работала на результат. А еще на Олимпиаде меня растрогал момент, связанный с моей мамой. В день квалификации были очень длинные паузы между выступлениями. И вдруг в перерыве Ирина Ивановна передала нам через доктора шоколадку и чай. Такого мы от нее не ожидали.

— Это как комплимент?

— У гимнасток строгий режим питания, и Ирина Ивановна лично за этим следит. Никаких шоколадок она не разрешает. Могу сказать, что этот случай был первым. Простой, на первый взгляд, поступок стал для нас сильной психологической поддержкой. Поверьте, такой подарок от Ирины Ивановны дорогого стоит.

«В 11 лет меня сбила машина. Врачи говорили, что не смогу ходить»

— Вы ведь тоже мечтали об олимпийской медали?

— Жизнь распорядилась по-другому. В 11 лет меня сбила машина. Врачи говорили, что не смогу ходить. Ноги не сгибались почти год. С профессиональным спортом пришлось попрощаться, как и с мечтой об олимпийской медали. Помню, как бабушка Альбина Николаевна посадила меня и сказала: «Я знаю, что ты не остановишься. Но лучше ты будешь здоровой и продолжишь дело нашей династии, чем калекой в 21 год с олимпийской медалью». Все произошло так, как она говорила. Я нашла в себе силы. Теперь у меня есть возможность осуществлять мечты других детей.

Из-за постоянных тренировок Ириша проводит не так много времени со своими детьми, как хотелось бы. Со старшей дочерью Джеки

— А что необходимо для того, чтобы стать тренером?

— Очень важный момент — квалификация. Нужно иметь диплом специалиста. Сейчас чуть ли не в каждом дворе открывают школы по художественной гимнастике. Для собственников таких заведений это бизнес. Но тут-то и начинаются травмы. Считается, если ребенок начал ходить на гимнастику, то он терпит сильнейшую боль при растяжке, а потом травмируется, попадая в профессиональный спорт. Этого не будет, если заниматься с квалифицированным и опытным тренером, который владеет правильной методикой. Дети после тренировок должны выходить не искалеченные, а здоровые. Ведь сама по себе гимнастика лечит проблемы со спиной, суставами, коленями, ногами, косточки становятся на место. Даже мозги вправляет.

Быть тренером — целое искусство. Ты должен быть и папой, и мамой, и психологом, и врачом, и другом. Должно быть желание работать не столько за деньги, сколько на результат.

— Как проходит обычный день девочек из Национальной сборной?

— Тренировки занимают до десяти часов в день. Мне бы хотелось, чтобы девочки каждое утро вскакивали с кровати и бежали на тренировку. Конечно, приходя туда, они чаще всего думают: «Опять эта разминка, хореография, взвешивание». Наша задача как тренеров — менять такое мышление, сделать так, чтобы гимнастки поняли: успех достигается только трудом. У каждой из них есть шанс сделать то, чего никто раньше не делал.

— Все спортсменки из сборной тренируются в одном зале. Есть внутренняя конкуренция за внимание тренеров?

— Конечно. Рядом с Ириной Ивановной они все превращаются в маленьких детишек. И любят, и боятся ее одновременно. Я иногда говорю: «Девочки, а вы не задумывались над тем, чтобы подойти к Ирине Ивановне и просто спросить, как у нее дела? Обнять, поддержать». Тренеры тоже люди, у них есть свои проблемы. Но мало кто задумывается над тем, где они черпают энергию.

Тем не менее атмосфера в зале у нас дружная, девочки поддерживают друг друга. Конкуренция между ними здоровая, и мне это нравится. Плохо, когда кто-то работает до пунцового цвета лица, а другой страдает ленью. Если, к примеру, в групповом упражнении все спортсменки выкладываются, а одна лентяйничает — проигрывают все.

— Правда, что буквально каждое действие участницы сборной контролируется? Что едят и сколько воды пьют, с кем гуляют и общаются, когда ложатся спать…

— Только в тех случаях, если гимнастка не соблюдает режим. Тогда подключается тренерский штаб. Лишний вес, недосып, психологическая неустойчивость влияют на результаты. Нельзя, к примеру, поправиться, а потом резко сбросить вес. Это сказывается на нервной системе и грозит срывами. Если ты спортсмен и подписался на то, чтобы выйти на профессиональный уровень, то твое тело должно быть готовым к этому и морально, и душевно, и физически. Что касается личной жизни, то Ирина Ивановна относится к этому с пониманием. Хотя раньше было по-другому.

— В последние недели в адрес Национальной сборной прозвучало много критики из-за поездки двух спортсменок на Гран-при в Москву. Федерация объяснила, что перед Олимпиадой использует каждый шанс для подготовки. Оно того стоило?

— Каждый выход на ковер — это опыт, который не заменит никакая тренировка. Кристина Пограничная отстала от третьего места всего на 0,05, и вы понимаете, что этой маленькой пятерочки могло и не быть. Поездка закалила их еще больше. Кристине очень идет упражнение с лентой. Оно невероятно сложное, гимнастка его еще не полностью показала, были ошибки. Сейчас будут следующие старты, и мы увидим, как девочки растут. Считаю, что огромный потенциал у Евы Мелещук.

«Обычно в 21—22 года карьера гимнастки заканчивается»

— Сколько лет уходит на то, чтобы стать знаменитостью в мире художественной гимнастики?

— Лучший возраст, чтобы начать заниматься, — четыре года. В свой прайм гимнастка входит в 15—16 лет. В идеальном случае можно успеть захватить две Олимпиады. Но обычно в 21—22 года карьера гимнастки заканчивается. Чем раньше спортсменка поймет, что обладает особенными возможностями, тем лучше. Очень важна поддержка родителей. Если ребенок входит в состав сборной, то он переходит уже на зарплату. На сегодняшний день члены сборной получают даже больше, чем некоторые тренеры. Надо уметь справляться с этой ответственностью, задача родителей — поддерживать детей.

— Странно, что гимнасткам приходится так рано уходить из большого спорта. Ведь после двадцати их выступления могут быть более осознанными и красивыми.

— Абсолютно согласна. Лишь после двадцати у девочек появляется особая женственность. Вот почему я так люблю показательные выступления в художественной гимнастике. Долгое время я боролась за то, чтобы показательные выступления были допущены правилами Международной федерации гимнастики (FIG). Мне это удалось, чем очень горжусь. Для меня выступление гимнастки — это произведение искусства. Только его не повесишь на стену, как картину, не потрогаешь. Оно лишь оставляет зрителя с ощущением этого невероятного момента длиною в полторы минуты.

— Двух своих дочерей планируете отдавать в большой спорт?

— До садика Джеки каждый день была со мной в зале. Я ее сонную вытаскивала с кровати. После каждого упражнения Ани Ризатдиновой дочь приносила ей то водичку, то полотенце. Так что свой вклад в нашу олимпийскую медаль она тоже сделала. А когда родилась Габи, Джеки принесла ей в роддом брелок с булавами и торжественно объявила, что младшая сестра станет гимнасткой, а она будет ее тренировать. Но они сами должны этого захотеть. Это будет их выбор.

— С кем они остаются, когда вам приходится работать до ночи?

— Есть две няни, которые чередуются. Старшей дочери сейчас нужно даже больше внимания, чем младшей. Конечно, мамы им часто не хватает. Но когда я с ними, то отдаю всю свою любовь.

— Вы много лет жили со своим отцом Олегом Блохиным в Греции, потом учились в США. Но в результате вернулись в Украину. Есть мысли о том, чтобы опять уехать за границу?

— Таких планов нет. Мы живем в Украине и каждый день трудимся ради своей страны. Но в мире нашу команду по художественной гимнастике почему-то больше знают и любят, чем в Украине. Вот недавно были в Японии, и там толпы фанатов ждали наших девочек под гостиницей, их узнавали в магазинах. А здесь о нашей сборной никто не знает. Аню Ризатдинову только в последнее время начали узнавать. Для этого ей понадобилось пройти через телевизионный проект, не связанный со спортом. А она, между прочим, поднимала флаг нашей страны не один раз.

Меня это сильно берет за душу. В мире на нашу работу реагируют: «Вау!» Всегда ждут следующих трендов, что Украина снова покажет. Какая у нее будет постановка, какие костюмы и музыка? Хотелось бы такого же отношения и в нашей стране. Ведь художественная гимнастика — это наше национальное достояние. Приглашаю всех на юбилейный «Кубок Дерюгиной» (19—22 марта) и чемпионат Европы (21—24 мая). Узнайте, кто поедет на Олимпиаду, и поддержите наших спортсменок. Может, у вас даже появятся свои фаворитки.

Фото Марии МУЗЫЧЕНКО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter