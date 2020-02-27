- 13:47 Суперакция для покупателей iPhone: снижение цен и рассрочка на 12 месяцев от «ПриватБанка»
- 13:41 Страхові премії “УНІКА Україна” в 2019 році досягли три мільярди гривень
- 13:37 «Понуждают к интеграции»: Лукашенко рассказал о давлении со стороны России
- 13:35 На Хмельнитчине полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде
- 13:34 Любовь Успенская отказалась от пяти миллионов
- 13:24 На «Барабашово» в Харькове устроили стычки и пожар: есть пострадавшие
- 13:20 Где смотреть онлайн «Днепр-1» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 20-го тура УПЛ
- 13:11 Стало известно, во сколько обойдется содержание эвакуированных в Новых Санжарах
- 13:06 В России полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером
- 13:02 Действовала бонусная система: полтавские врачи торговали рецептами на наркотики
- 13:00 Пресс-служба T.B. Fruit назвала недостоверной информацию о потере активов
- 12:56 "Беременная" Ирина Федишин просит помощи у диетолога
Где смотреть онлайн «Днепр-1» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 20-го тура УПЛ
В пятницу, 27 февраля, поединком в Днепре стартует программа 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Напомним, что в прошлом туре «Динамо» в матче при пустых трибунах в компенсированное время вырвало победу у «Ворсклы» (2:1), а все еще претендующий на попадание в топ-6 «Днепр-1», тренерский штаб которого усилил экс-помощник Маурицио Сарри итальянский специалист Луиджи Ночентини, увез ничью со стадиона «Карпат» (1:1).
В предстоящем поединке подопечных экс-динамовца Дмитрия Михайленко и Алексея Михайличенко, на котором будет задействована система VAR, хозяевам поля по условиям арендного соглашения не поможет принадлежащий «бело-синим» полузащитник Булеца, а вот еще один чемпион мира U20 Супряга сможет противостоять одноклубникам.
Напомним, что в матче первого круга динамовцы одолели гостей из Днепра на «Олимпийском» — 2:0.
И на сей букмекеры отдают неоспоримое предпочтение динамовцам. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Днепра-1» принимает с коэффициентом 12,00, на ничью — 7,00, на успех киевлян — 1,21.
Чемпионат Украины. 20-й тур
28 февраля (пятница)
«Днепр-1» — «Динамо» 19:00 «2+2»
29 февраля (суббота)
«Львов» — «Александрия» 14:00 «Футбол 2»
«Десна» — «Мариуполь» 14:00 УНИАН
«Колос» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 2»
1 марта (воскресенье)
«Заря» — «Олимпик» 14:00 УНИАН
«Ворскла» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Шахтер» — 53 очка;
2. «Динамо» — 39;
3. «Заря» — 37;
4. «Десна» — 33;
5. «Александрия» — 33;
6. «Колос» — 23;
7. «Мариуполь» — 22;
8. «Днепр-1» — 19;
9. «Олимпик» — 18;
10. «Львов» — 18;
11. «Ворскла» — 14;
12. «Карпаты» — 12.
Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» Беседин за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован на год.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...