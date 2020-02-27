Где смотреть онлайн «Днепр-1» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 20-го тура УПЛ

Спорт

В пятницу, 27 февраля, поединком в Днепре стартует программа 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Напомним, что в прошлом туре «Динамо» в матче при пустых трибунах в компенсированное время вырвало победу у «Ворсклы» (2:1), а все еще претендующий на попадание в топ-6 «Днепр-1», тренерский штаб которого усилил экс-помощник Маурицио Сарри итальянский специалист Луиджи Ночентини, увез ничью со стадиона «Карпат» (1:1).

В предстоящем поединке подопечных экс-динамовца Дмитрия Михайленко и Алексея Михайличенко, на котором будет задействована система VAR, хозяевам поля по условиям арендного соглашения не поможет принадлежащий «бело-синим» полузащитник Булеца, а вот еще один чемпион мира U20 Супряга сможет противостоять одноклубникам.

Напомним, что в матче первого круга динамовцы одолели гостей из Днепра на «Олимпийском» — 2:0.

И на сей букмекеры отдают неоспоримое предпочтение динамовцам. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Днепра-1» принимает с коэффициентом 12,00, на ничью — 7,00, на успех киевлян — 1,21.

Чемпионат Украины. 20-й тур

28 февраля (пятница)

«Днепр-1» — «Динамо» 19:00 «2+2»

29 февраля (суббота)

«Львов» — «Александрия» 14:00 «Футбол 2»

«Десна» — «Мариуполь» 14:00 УНИАН

«Колос» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 2»

1 марта (воскресенье)

«Заря» — «Олимпик» 14:00 УНИАН

«Ворскла» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 53 очка;

2. «Динамо» — 39;

3. «Заря» — 37;

4. «Десна» — 33;

5. «Александрия» — 33;

6. «Колос» — 23;

7. «Мариуполь» — 22;

8. «Днепр-1» — 19;

9. «Олимпик» — 18;

10. «Львов» — 18;

11. «Ворскла» — 14;

12. «Карпаты» — 12.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» Беседин за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован на год.

Фото ФК «Динамо»

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