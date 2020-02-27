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Происшествия

Стрельба и стычки на "Барабашово": в полиции рассказали о задержанных

14:23 27 февраля 2020 296
Стычки в «Барабашово»
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После стычек между коммунальщиками и работниками харьковского рынка «Барабашово» в отделение полиции Харькова доставили 20 участников конфликта.

В МВД сообщили, что около 11:30 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Амурской возле рынка «Барабашово» собралось более 100 человек и, якобы, раздаются взрывы.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейские, прибывшие по вызову, изъяли у участников конфликта резиновые дубинки и газовые баллончики.

«Устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта. Кроме того, в отдел полиции доставлены 20 человек, которые сейчас опрашиваются. От слезоточивого газа также пострадало несколько полицейских», — говорится в сообщении.

Также в МВД добавили, что в полицию поступило 8 сообщений о ситуации на территории торгового центра. Факт зафиксирован в Едином журнале учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конфликты на «Барабашово» не редки. Так, летом прошлого года один из инцидентов закончился стрельбой и избиением журналиста.

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