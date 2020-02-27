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Деньги, поиск работы и свидания: гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
Понедельник, 2 марта, — насыщенный и тяжелый день.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Особенно повезет одиноким Овнам, не исключены судьбоносные встречи.
Телец
Для Тельцов не лучшее время для переезда и совершения крупных покупок.
Близнецы
Близнецам не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил.
Рак
У вас получится практически все, за что вы будете браться. Ваши идеи получат поддержку,
Лев
Подходящий день для воплощения в жизнь самых смелых планов, а случайное знакомство может иметь неожиданное романтическое продолжение.
Дева
Сила духа и терпение могут понадобиться в общении со старшими и младшими родственниками.
Весы
Благоприятный день для встреч с родственниками, бывшими одноклассниками и друзьями детства.
Скорпион
Возможны денежные поступления и неожиданные приятные подарки. Не спешите отказываться от мечты.
Стрелец
Гороскоп обещает приятные поездки и встречи, общение с дорогими сердцу людьми.
Козерог
Козерогам можно начать домашний ремонт или всерьёз задуматься о покупке новой жилплощади.
Водолей
Весьма благоприятный день для решения любых финансовых вопросов и поиска работы.
Рыбы
День подходит для начала диеты. Романтические свидания не оправдают ваши ожидания.
Хорошего вам дня!
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