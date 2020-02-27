Стиль жизни

Деньги, поиск работы и свидания: гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Понедельник, 2 марта, — насыщенный и тяжелый день.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Особенно повезет одиноким Овнам, не исключены судьбоносные встречи.

Телец

Для Тельцов не лучшее время для переезда и совершения крупных покупок.

Близнецы

Близнецам не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил.

Рак

У вас получится практически все, за что вы будете браться. Ваши идеи получат поддержку,

Лев

Подходящий день для воплощения в жизнь самых смелых планов, а случайное знакомство может иметь неожиданное романтическое продолжение.

Дева

Сила духа и терпение могут понадобиться в общении со старшими и младшими родственниками.

Весы

Благоприятный день для встреч с родственниками, бывшими одноклассниками и друзьями детства.

Скорпион

Возможны денежные поступления и неожиданные приятные подарки. Не спешите отказываться от мечты.

Стрелец

Гороскоп обещает приятные поездки и встречи, общение с дорогими сердцу людьми.

Козерог

Козерогам можно начать домашний ремонт или всерьёз задуматься о покупке новой жилплощади.

Водолей

Весьма благоприятный день для решения любых финансовых вопросов и поиска работы.

Рыбы

День подходит для начала диеты. Романтические свидания не оправдают ваши ожидания.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых успешных знаках зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter