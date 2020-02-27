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В Крыму сорванная ветром крыша накрыла десяток машин: фото с места ЧП
В оккупированном Симферополе ураганным ветром сорвало крышу с многоэтажного дома, которая рухнула на припаркованные возле здания автомобили.
Чрезвычайное происшествие произошло на улице Киевская. Площадь упавшей металлопрофильной крыши — порядка 600 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.
По информации «Крым.Реалии», крыша рухнула на парковку и накрыла более десяти автомобилей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе ураганный шквальный ветер, скорость которого достигала 35 м в секунду, повалил более 400 крупных деревьев, одно из которых смертельно травмировало пожилую женщину. Многие деревья падали на автомобили.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!