Происшествия

В Крыму сорванная ветром крыша накрыла десяток машин: фото с места ЧП

В оккупированном Симферополе ураганным ветром сорвало крышу с многоэтажного дома, которая рухнула на припаркованные возле здания автомобили.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Киевская. Площадь упавшей металлопрофильной крыши — порядка 600 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

По информации «Крым.Реалии», крыша рухнула на парковку и накрыла более десяти автомобилей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе ураганный шквальный ветер, скорость которого достигала 35 м в секунду, повалил более 400 крупных деревьев, одно из которых смертельно травмировало пожилую женщину. Многие деревья падали на автомобили.

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