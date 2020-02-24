Происшествия

В понедельник, 24 февраля, Одесса оказалась во власти ураганного шквального ветра, скорость которого достигает 35 м в секунду. Уже повалено более 400 крупных деревьев, одно из которых сегодня смертельно травмировало пожилую женщину. Многие деревья упали на автомобили. На машины падают также элементы лепки и конструкций, слетающие с домов.

На знаменитой Молдаванке рухнувшее огромное дерево серьезно повредило жилой дом, в одной из квартир которого находится женщина-инвалид. Пенсионерка не может выбраться самостоятельно. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и коммунальных служб. По их словам, 70-летняя женщина жива, однако пребывает в шоковом состоянии. Помимо этой, в доме разрушены еще 4 квартиры.

В городе полностью либо частично не работали по 8 трамвайных и троллейбусных маршрутов. В частности, трамваи №№ 3, 5, 13, 18, 19, 26, 27, 28 и троллейбусы №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14. В основном это связано с падением деревьев на контактную сеть линий электротранспорта или на линии электропередачи.

Аварийные бригады КП «Одесгорэлектротранс» и других коммунальных служб беспрерывно работают над устранением последствий: распиливают упавшие деревья и ветки, убирают их с проводов, расчищают проезжую часть.

Массовый «падеж» деревьев зафиксирован практически по всему городу: на улицах академика Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, улицах Комитетской, Жуковского, Троицкой, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Генерала Бочарова, Артиллерийской, Польской, Екатерининской, Космонавтов, Ицхака Рабина и многих других.

Со слов очевидцев, на улице Космонавтов ветер повалил два больших дерева, повреждены обшивка дома и газовая труба. На Греческой кусок черепицы упал на припаркованный автомобиль, но, как оказалось, его владельцу просто повезло. Чего не скажешь о хозяине машины, которую на жилмассиве Котовского «придушил» огромный ствол. Там, а еще на жилом массиве Таирова были замечены «летающие» борды и альтфатеры (контейнеры для бытовых отходов). Последние оказались на проезжей части и серьезно осложняют дорожное движение.

Как сообщили в горсовете, штормовой ветер повредил также теплотрассу по улице Героев Крут. В связи с этим временно без тепла остался ряд жилых домов. Кроме того, «заливает» Хаджибеевскую дамбу, кране затруднен проезд по Объездной дороге. В целом ряде домов отсутствует электричество.

Аналогичная ситуация — в районах области. Ветер валит деревья в городе Ананьеве (на севере региона), в котором также из-за урагана сорвана крыша с дома культуры. В Подольске снесло крышу с административного здания местного РЭС. Всего же ураган оставил без кровли два десятка зданий в области. В частности, дом культуры и магазин в райцентре Беляевка, больницу — в Любашевке, здание железнодорожной станции — в Подольске.

228 населенных пунктов Одесской области остались без света полностью и еще 24 — частично. Больше всего пострадали Белгород-Днестровский, Овидиопольский, Раздельнянский, Лиманский и Ивановский районы. Обесточены 1579 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Непосредственно в Одессе, по данным мэрии, оборваны 10 высоковольтных линий электропередачи.

Как предупреждают в ГСЧС, на этом злоключения не заканчиваются: на регион надвигается пыльная буря. «Плотные» клубы пыли уже заметны в микрорайоне Ривьера, а также в Таировском жилом массиве и на побережье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что всю Украину накрыл ураганный ветер. Особенно досталось южным областям и ряду центральных регионов. Например, в Николаеве непогода разрушила мост.

«ФАКТЫ» также писали, что, по прогнозам синоптиков, рабочая неделя начнется в Украине с дождей, снега и штормового ветра, которые принесет циклон «Юлия».

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