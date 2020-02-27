Украине подарили жуткую картину — одно из первых полотен о Голодоморе (фото)

Общество и люди

В Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке состоялась церемония передачи нашей стране одного из первых произведений, посвященных трагедии Голодомора 1932−1933 годов, — картины «Рiк 1933». Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Национальном музее Голодомора-геноцида. Картина была написана в Аргентине украинским художником-политэмигрантом Виктором Цымбалом в 1936 году.

Картина «Рiк 1933» была написана в Аргентине

В 1962-м после переезда в Соединенные Штаты автор подарил свою работу Вільній академії наук України в США. И вот теперь по предложению друзей семьи Цымбал полотно передано Украине. Оно уже доставлено в Киев, будет храниться в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Автор картины «Рiк 1933» Виктор Цымбал зимой 1918 года в возрасте 16 лет записался в Студентський курiнь, который отправился к станции Круты защищать Киев от армии российских большевиков. Отец в последний момент сумел не пустить Виктора под Круты. Но спустя год юный патриот все же стал бойцом армии Украинской Народной Республики. В 1921 году он оказался в польском лагере для интернированных украинцев. Сумел перебраться в Чехословакию и там выучился на художника — закончил Высшую художественно-промышленную школу и Украинскую студию пластического искусства.

Виктор Цымбал выучился на художника в эмиграции в Праге

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