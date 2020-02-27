24.38 / 24.60 26.52 / 26.87
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Украине подарили жуткую картину — одно из первых полотен о Голодоморе (фото)

15:44 27 февраля 2020 339
Картина Рік 1933. Фрагмент
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке состоялась церемония передачи нашей стране одного из первых произведений, посвященных трагедии Голодомора 1932−1933 годов, — картины «Рiк 1933». Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Национальном музее Голодомора-геноцида. Картина была написана в Аргентине украинским художником-политэмигрантом Виктором Цымбалом в 1936 году.

Картина «Рiк 1933» была написана в Аргентине

В 1962-м после переезда в Соединенные Штаты автор подарил свою работу Вільній академії наук України в США. И вот теперь по предложению друзей семьи Цымбал полотно передано Украине. Оно уже доставлено в Киев, будет храниться в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Автор картины «Рiк 1933» Виктор Цымбал зимой 1918 года в возрасте 16 лет записался в Студентський курiнь, который отправился к станции Круты защищать Киев от армии российских большевиков. Отец в последний момент сумел не пустить Виктора под Круты. Но спустя год юный патриот все же стал бойцом армии Украинской Народной Республики. В 1921 году он оказался в польском лагере для интернированных украинцев. Сумел перебраться в Чехословакию и там выучился на художника — закончил Высшую художественно-промышленную школу и Украинскую студию пластического искусства.

Виктор Цымбал выучился на художника в эмиграции в Праге

Читайте также: Раскулаченных крестьян привозили посреди зимы в тайгу, где им приходилось рыть себе землянки

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наталья Королевская

Королевская попала в громкий скандал из-за России (видео)

больница

В Киеве для заболевших коронавирусом подготовили шесть больниц: куда повезут зараженных

Полицейские

В Киеве задержали наглых воров-иностранцев (фото)

Андрей Разин

«Лечиться надо»: между Львом Лещенко и Андреем Разиным разгорелся громкий скандал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер