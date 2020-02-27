Общество и люди

Последний день зимы: открытки и поздравления

29 февраля — последний день этой зимы. И это прекрасный повод поздравить друзей.

«ФАКТЫ» собрали для вас веселые поздравления и открытки.

В этот день зима уходит,

В гости мчится уж весна!

Пусть же будут горы счастья,

Мир очнется ото сна.

Пусть наполнятся надеждой

Полные тревог сердца.

Расцветает пусть, как прежде

Удача, радость, красота!



***

Наконец-то уходит зима

И остался лишь день до весны!

Пусть у всех и сердца, и дома

Всегда будут тепла лишь полны!

Пусть зима прощается с нами

Очень ясным и красочным днем!

Описать невозможно словами,

Как весны мы восторженно ждем!

***

Последний день зимы настал,

Но мне совсем не грустно.

Я о весне давно мечтал,

Весна рождает чувства.

С последним днем зимы я вас,

Конечно, поздравляю.

Прекрасной, солнечной весны,

Всем искренне желаю.

***

Отморозила, отвыла

Ветром сильным, ледяным.

Покружила, охладила,

Ей остался день один.

Попрощаемся с зимою

Мы в февральский этот день.

В сердце вам весны желаю,

Пусть в душе цветет сирень.

***

Вот зима дает сегодня

Нам прощальную гастроль,

Проводить ее достойно

В день последний ты изволь.

Попрощайся с холодами,

Снегу говори пока,

Проводи мороз скорее,

И ликуй: весне — ура.

Кстати, метеорологическая весна в Киев пришла еще 10 февраля.

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