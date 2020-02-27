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Общество и люди

Последний день зимы: открытки и поздравления

13:27 28 февраля 2020 62
Последний день зимы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

29 февраля — последний день этой зимы. И это прекрасный повод поздравить друзей.

«ФАКТЫ» собрали для вас веселые поздравления и открытки.

Последний день зимы

В этот день зима уходит,
В гости мчится уж весна!
Пусть же будут горы счастья,
Мир очнется ото сна.

Пусть наполнятся надеждой
Полные тревог сердца.
Расцветает пусть, как прежде
Удача, радость, красота!

Последний день зимы
***
Наконец-то уходит зима
И остался лишь день до весны!
Пусть у всех и сердца, и дома
Всегда будут тепла лишь полны!

Пусть зима прощается с нами
Очень ясным и красочным днем!
Описать невозможно словами,
Как весны мы восторженно ждем!

Последний день зимы

***
Последний день зимы настал,
Но мне совсем не грустно.
Я о весне давно мечтал,
Весна рождает чувства.

С последним днем зимы я вас,
Конечно, поздравляю.
Прекрасной, солнечной весны,
Всем искренне желаю.

Последний день зимы

***
Отморозила, отвыла
Ветром сильным, ледяным.
Покружила, охладила,
Ей остался день один.

Попрощаемся с зимою
Мы в февральский этот день.
В сердце вам весны желаю,
Пусть в душе цветет сирень.

Последний день зимы

***
Вот зима дает сегодня
Нам прощальную гастроль,
Проводить ее достойно
В день последний ты изволь.

Попрощайся с холодами,
Снегу говори пока,
Проводи мороз скорее,
И ликуй: весне — ура.

Кстати, метеорологическая весна в Киев пришла еще 10 февраля.

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