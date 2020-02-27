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"Разборки" в Харькове: в сети появилось новое видео беспорядков на "Барабашово"
В сеть выложили жесткое видео, снятое в Харькове во время столкновений на рынке «Барабашово», где коммунальщики хотели снести одну из конструкций, против чего выступили работники торгового центра.
Видео Telegram-канале выложил «Трэш Харьков».
Тем временем в областной полиции уточнили, что полиция, прибывшая на место инцидента, обнаружила около сотни людей. Позже в отделение полиции доставили более 50 человек, с которыми сейчас работают следователи.
По предварительным данным, от распыления слезоточивого газа пострадали пять человек, в том числе и руководитель территориального подразделения полиции.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Правоохранители продолжают осмотр места происшествия. Сообщается, что специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов на месте инцидента не обнаружили.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в харьковской полиции заявляли о 20 доставленных в отделение для разбирательств по поводу инцидента на «Барабашово» и нескольких пострадавших от слезоточивого газа правоохранителях.
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