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Происшествия

В одесской школе разлили опасный химикат

17:50 27 февраля 2020 52
пустой класс школы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 27 февраля, учащихся одесской школы № 24 отправили на каникулы из-за пролитого в учебном заведении лизола. (Недавно в другой школе Одессы пришлось срочно эвакуировать детей и взрослых из-за разлитого раствора аммиака.) Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Она объяснила, что после имевшего место ЧП специалисты ГСЧС провели исследования и пришли к выводу, что разлитое в школе вещество — лизол, каких-либо других химических веществ в воздухе и в школьных помещениях нет. Поэтому нахождение детей в учебном заведении не представляет угрозы их здоровью.

«Тем не менее большинство родителей не отпускают своих детей в школу. В связи с этим организовали повторную проверку и снова подтвердили, что все в порядке. Также экспертизу на наличие опасных веществ провели специально приглашенные специалисты из Одесского государственного экологического университета. Ее результаты будут известны в ближайшее время», — сообщила чиновница.

Она отметила, что обеспокоенность родителей вынудила созвать совет школы с участием представителей родительского комитета из каждого класса. Принято решение отправить детей на весенние каникулы с 27 февраля по 3 марта включительно.

«Это решение абсолютно законно и находится в сфере полномочий совета школы. Преподаватели на своих рабочих местах», — сказала Буйневич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киевской области, в городе Сквира, 16 учеников попали в больницу после того, как в школе кто-то распылил газ. Похожий инцидент произошел недавно и на Львовщине — в Жовкве. Дети отравились газом.

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