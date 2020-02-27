Украина

Стало известно, как украинцы относятся к русскому языку в школах

В Украине оказалось немало тех, кто желает повсеместного возвращения русского языка в школы и госучреждения. Это показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в феврале 2020 года.

Каждый третий опрошенный (33%) считает, что на всей территории Украины должна быть возможность учиться в школе на русском языке. Еще 40% предлагают обеспечить такую возможность, но лишь в отдельных областях. Против предоставления особых прав русскому языку выступили лишь 24%.

Что касается отношения к русскому языку в госучреждениях, то респонденты распределились на три группы. 37% опрошенных считают, что по всей Украине нужно защитить право на русский язык в госорганах. Еще 31% поддерживают инициативу, но лишь для отдельных регионов. Не менять ничего и не расширять применение русского языка предлагают 28% опрошенных.

Исследование проводилось 21−25 февраля. По телефону были опрошены 1500 взрослых украинцев. Погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, в начале года в Украине активизировались защитники русского языка в школах. Акции начались после того, как было объявлено, что преподавателей русского языка отправят на переквалификацию.

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