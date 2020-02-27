Под Одессой 12-летняя школьница избила сверстницу: подружки снимали на телефоны (видео)

Происшествия

В социальных сетях появилось видео, на котором одна несовершеннолетняя избивает другую. Бьет жестоко, выкрикивая при этом матерные слова и утверждая, что так и должно быть — «наказание по делу». Напомним, в Бердичеве Житомирской области суд отправил под домашний арест сроком на 60 дней двух школьниц Г. и Т., которые издевались над 13-летней девочкой.

Полиция начала расследование. Благо, выяснять, где конкретно случилось ЧП, пришлось не долго. Возмутительный инцидент произошел в Овидиопольском районе, ближайшем к областному центру.

«О том, что во время конфликта возле Великодолинской школы ее дочь, 2006 года рождения, избила 12-летняя школьница, в полицию сообщила мать несовершеннолетней. По данному обращению работниками ювенальной превенции была начата проверка. Предоставленная заявительницей информация подтвердилась», — сообщили в региональном полицейском главке.

Врачи зафиксировали у избитой девочки ссадины на теменной области с обеих сторон. Инцидент в полиции квалифицировали как умышленное легкое телесное повреждение (ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщила журналистам мать девочки, которая учится во 2-й Великодолинской школе, инцидент произошел 13 февраля. Девочку избила сверстница, учащаяся школы № 3 в том же Великодолинском.

Со слов потерпевшей, на улице к ней подошли пять девочек, одна из которых толкнула ее на землю и уже упавшую стала избивать. В частности, села ей на грудную клетку и била кулаками по голове.

«Выкрикивала, что я якобы распускаю о них слухи», — рассказала девочка. Четверо спутниц обидчицы наблюдали за происходящим и снимали на мобильные телефоны. Затем видео выложили в Instagram.

Избитую девочку доставили в Одесскую областную клиническую больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Со слов мамы потерпевшей, ее дочь испытывает постоянные головные боли, и после возвращения из больницы пришлось повторно обращаться за медицинской помощью.

Она также утверждает, что по состоянию на 26 февраля какие-либо реальные следственных действия не проводились. В частности, после заявления в полицию ее не опрашивали, номер производства в ЕРДР не сообщили.

На этом конфликт не завершился: одна из его участниц через социальные сети «передает приветы» потерпевшей и продолжает угрожать ей. Девочка, ставшая жертвой агрессивной компании, опасается посещать школу. Мать утверждает, что руководство учебного заведения «в курсе всех вопросов».

Ранее в одной из школ Черкасской области ученика избили дети из параллельного класса за его якобы немодные прическу и телефон.

А в измаильской средней школе, что на юге Одесской области, классный руководитель девятого класса унижала и оскорбляла своих учеников.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Бердичеве Житомирской области пьяные школьницы избили 13-летнюю девочку и ее мать.

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