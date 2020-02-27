Украина

На Донбассе снова обстрелы, погиб украинский военный

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова обстреляли украинские позиции. Один украинский воин погиб и еще один получил ранения.

В пресс-центре операции Объединенных сил говорят о пяти вражеских обстрелах. Так, были обстреляны украинские позиции возле Новомихайловки. Враг использовал гранатометы и стрелковое оружие. Еще один обстрел зафиксирован под Красногоровкой — шесть выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг трижды нарушал режим тишины. Возле Новотошковского вооруженные формирования РФ применили 120-мм минометы (30 мин), а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из минометов 120 мм враг устроил обстрел возле Орехово (были выпущены три мины).

Напомним, на Донбассе 18 февраля враг предпринял попытку захватить украинский наблюдательный пункт в районе Золотого. Министр обороны считает, что боевики преследовали несколько целей.

Фото armyinform.com.ua



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter