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Общество и люди

День кошек 2020: веселые картинки, поздравления, стихи

15:15 29 февраля 2020 37
День кошек
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

1 марта, в первый день весны, во многих странах отмечают День кошек.

Если у вас есть кого поздравить, то «ФАКТЫ» собрали открытки и стихи к празднику.

День кошек

С днем всемирным кошек
Поздравляю всех
У кого есть лапки, хвост
И мягкий мех,
К сердцу человека
Протоптать дорожку
Легко и безошибочно
Любая может кошка.
Ласково мурлычет,
Делится теплом,
Первой запускают
Кошку в новый дом.
Желаю, чтобы в мире
С кошками мы жили,
Им всего лишь надо,
Чтобы их любили.

День кошек

***
День сегодня необычный,
Мягкий и пушистый,
Кошечки справляют праздник,
«Мур-р-р» звучит лучисто.

Всем хвостатым-полосатым
Здравия желаю,
А хозяев с днем прекрасным
Нежно поздравляю.

День кошек

***
Всемирный день кошек сегодня, вот так!
И это для многих совсем не пустяк.
В день кошек хочу, чтоб они не болели,
Чтоб радостным блеском глаза их горели.

Пусть громко мурлычут и дарят покой,
Всегда пусть находят дорогу домой.
Приносят нам кошки тепло и уют,
Пускай же они в каждом доме живут!

День кошек

***
Кто нас в холод согревает
И баюкает в ночи,
Свою песню напевает,
Жизнерадостно мурчит?

Это кошечки, конечно,
И прекрасные коты,
Поздравляем их сердечно,
Дарим каплю доброты!

День кошек

***
Мурчащие, пушистые,
Прекрасные создания,
Давно коты и кошечки
Нашли свое призвание,
Милейшие животные,
Пришли они в наш дом,
И тут же беззастенчиво
Они остались в нем,
Всемирный праздник котиков
Мы в этот день отметим,
Погладим кошек, а они
Любовью нам ответят!

День кошек

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