День кошек 2020: веселые картинки, поздравления, стихи

Общество и люди

1 марта, в первый день весны, во многих странах отмечают День кошек.

Если у вас есть кого поздравить, то «ФАКТЫ» собрали открытки и стихи к празднику.

С днем всемирным кошек

Поздравляю всех

У кого есть лапки, хвост

И мягкий мех,

К сердцу человека

Протоптать дорожку

Легко и безошибочно

Любая может кошка.

Ласково мурлычет,

Делится теплом,

Первой запускают

Кошку в новый дом.

Желаю, чтобы в мире

С кошками мы жили,

Им всего лишь надо,

Чтобы их любили.

***

День сегодня необычный,

Мягкий и пушистый,

Кошечки справляют праздник,

«Мур-р-р» звучит лучисто.

Всем хвостатым-полосатым

Здравия желаю,

А хозяев с днем прекрасным

Нежно поздравляю.

***

Всемирный день кошек сегодня, вот так!

И это для многих совсем не пустяк.

В день кошек хочу, чтоб они не болели,

Чтоб радостным блеском глаза их горели.

Пусть громко мурлычут и дарят покой,

Всегда пусть находят дорогу домой.

Приносят нам кошки тепло и уют,

Пускай же они в каждом доме живут!

***

Кто нас в холод согревает

И баюкает в ночи,

Свою песню напевает,

Жизнерадостно мурчит?

Это кошечки, конечно,

И прекрасные коты,

Поздравляем их сердечно,

Дарим каплю доброты!

***

Мурчащие, пушистые,

Прекрасные создания,

Давно коты и кошечки

Нашли свое призвание,

Милейшие животные,

Пришли они в наш дом,

И тут же беззастенчиво

Они остались в нем,

Всемирный праздник котиков

Мы в этот день отметим,

Погладим кошек, а они

Любовью нам ответят!

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