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Здоровье и медицина

Ложная тревога: у госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружили

22:52 27 февраля 2020 19
лаборатория
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Черновцах получили результаты анализов пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. Результат оказался отрицательным, китайского коронавируса COVID-19 в биоматериалах не обнаружено.

«Все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат», — рассказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Напомним, ранее с подозрением на заражением коронавирусом была госпитализирована жительница Черновцов, приехавшая из Италии. Позднее был взят под наблюдение еще один пациент, который также побывал в Италии и теоретически мог контактировать с заболевшими. Обоих пациентов с подозрительной пневмонией госпитализировали в областную клиническую больницу. Состояние больных оценивалось как среднее с тенденцией к улучшению.

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Ложная тревога: у госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружили

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