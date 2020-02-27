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Ложная тревога: у госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружили
В Черновцах получили результаты анализов пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. Результат оказался отрицательным, китайского коронавируса COVID-19 в биоматериалах не обнаружено.
«Все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат», — рассказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
Напомним, ранее с подозрением на заражением коронавирусом была госпитализирована жительница Черновцов, приехавшая из Италии. Позднее был взят под наблюдение еще один пациент, который также побывал в Италии и теоретически мог контактировать с заболевшими. Обоих пациентов с подозрительной пневмонией госпитализировали в областную клиническую больницу. Состояние больных оценивалось как среднее с тенденцией к улучшению.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.