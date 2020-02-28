Мир

Коронавирус – не приговор: в Китае новорожденная девочка выздоровела без лекарств за 17 дней

В Китае произошел случай, который доказывает особенность коронавируса COVID-19 в том, что он в основном поражает взрослых и практически не регистрируется у детей.

Так, в эпицентре заболевания пневмонией нового типа — в городе Ухане — зараженная коронавирусом новорожденная девочка смогла вылечиться без лекарств. На это потребовалось всего 17 дней, пишет The Mirror.

Сообщается, что у девочки Сяо Сяо один из ее родителей был заражен вирусом COVID-19, вследствие чего у младенца была респираторная инфекция и небольшое осложнение на сердце.

Но так состояние ребенка было удовлетворительным, лекарства ей решили не давать.

Через 17 дней анализы на коронавирус показали отрицательный результат — отсутствие коронавируса подтвердили четыре теста.

Сообщая о чудесном исцелении, медики отмечают, что девочка довольно легко переносила инфекцию, у нее не было трудностей с дыханием, не наблюдался кашель и лихорадка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что облегчение в связи с отсутствием коронавируса наверняка испытали и четверо украинцев, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Результат оказался отрицательным, COVID-19 в биоматериалах не обнаружено.

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