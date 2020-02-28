24.37 / 24.59 26.52 / 26.88
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Занятия фитнес-бикини спасли девушку от депрессии и помогли наладить жизнь (фото)

3:24 28 февраля 2020 20
Ребекка из Эссекса
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Занятия фитнесом помогают не только избавиться от лишнего веса, но и спасают от панических атак и тревожности.

Это подтверждает пример с жительницей английского графства Эссекс по имени Ребекка, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Metro.

Случилось так, что когда Ребекке было семь лет, у нее умерли несколько родственников, после чего у девушки развилась повышенная тревожность и панические атаки.

Когда она была подростком, у ее отца диагностировали рак гортани, что также отрицательно сказалось на психическом здоровье девушки. У британки развилась агорафобия — боязнь открытых пространств, из-за которой она отказывалась выходить из дома.

Вскоре у собаки девушки обнаружили онкологическое заболевание. Чтобы справиться со стрессом, Ребекка занялась спортом.

Британка отметила, что тренировки помогали ей отвлекаться от грустных мыслей. Чтобы не забросить походы в тренажерный зал, она поставила перед собой цель — поучаствовать в соревновании по фитнес-бикини. В итоге Ребекка, облаченная в купальник и туфли на каблуках, впечатлила жюри своей фигурой и вошла в тройку лидеров в любительской категории.

Она считает, что именно благодаря своей цели и усиленным тренировкам сумела относительно легко перенести смерть питомца и справиться с паническими атаками. Ребекка подчеркнула, что занятия спортом не исцелили ее, но помогли ей контролировать свои страхи и тревожность.

Девушка признает необходимость лечения у специалистов, однако добавляет, что спортивные достижения помогли ей сильнее, чем антидепрессанты. Ребекка записалась на курсы персональных тренеров и планирует посвятить фитнесу всю жизнь. Она поставила перед собой цель поучаствовать в международных соревнованиях по фитнес-бикини на профессиональном уровне.

Ранее «ФАКТЫ» писали об украинской красавице из рейтинга нашего издания, которая смогла дважды выиграть престижный фитнес-турнир.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сяо Сяо

Коронавирус – не приговор: в Китае новорожденная девочка выздоровела без лекарств за 17 дней

Василина Апполинария

"Богаче они не станут": в Киеве ограбили квартиру звезды фильма "Безумная свадьба" ("Скажене весілля")

Коронавирус наступает

Коронавирус обнаружен у пяти украинцев, — Минздрав

грипп

При выраженном кашле и высокой температуре, которая держится больше трех дней, надо обратиться к врачу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер