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Занятия фитнес-бикини спасли девушку от депрессии и помогли наладить жизнь (фото)
Занятия фитнесом помогают не только избавиться от лишнего веса, но и спасают от панических атак и тревожности.
Это подтверждает пример с жительницей английского графства Эссекс по имени Ребекка, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Metro.
Случилось так, что когда Ребекке было семь лет, у нее умерли несколько родственников, после чего у девушки развилась повышенная тревожность и панические атаки.
Когда она была подростком, у ее отца диагностировали рак гортани, что также отрицательно сказалось на психическом здоровье девушки. У британки развилась агорафобия — боязнь открытых пространств, из-за которой она отказывалась выходить из дома.
Вскоре у собаки девушки обнаружили онкологическое заболевание. Чтобы справиться со стрессом, Ребекка занялась спортом.
Британка отметила, что тренировки помогали ей отвлекаться от грустных мыслей. Чтобы не забросить походы в тренажерный зал, она поставила перед собой цель — поучаствовать в соревновании по фитнес-бикини. В итоге Ребекка, облаченная в купальник и туфли на каблуках, впечатлила жюри своей фигурой и вошла в тройку лидеров в любительской категории.
Она считает, что именно благодаря своей цели и усиленным тренировкам сумела относительно легко перенести смерть питомца и справиться с паническими атаками. Ребекка подчеркнула, что занятия спортом не исцелили ее, но помогли ей контролировать свои страхи и тревожность.
Девушка признает необходимость лечения у специалистов, однако добавляет, что спортивные достижения помогли ей сильнее, чем антидепрессанты. Ребекка записалась на курсы персональных тренеров и планирует посвятить фитнесу всю жизнь. Она поставила перед собой цель поучаствовать в международных соревнованиях по фитнес-бикини на профессиональном уровне.
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