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Украинская красавица из рейтинга «ФАКТОВ» второй раз подряд выиграла престижный фитнес-турнир (фото, видео)
31-летняя уроженка Черкасс Оксана Оробец, которую «ФАКТЫ» включили в список самых красивых спортсменок Украины, победила на престижных соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу Arnold Classic Europe IFBB Elite Pro в категории женский фитнес, проходивших в Барселоне (Испания).
Нашей спортсменке не оказалось равных в категории девушек выше 163 сантиметров (рост Оксаны — 170 см), а награду украинка получила из рук самого Арнольда Шварценеггера, именем которого назван турнир. Кроме красивой статуэтки Оробец получила сертификат на 5 тысяч долларов призовых.
«Для выступления в произвольной программе взяла музыку группы Queen „Show must go on“. Для меня этот трек символический, так как это мой заключительный соревновательный сезон и со сценой я прощаюсь. Всем очень понравился мой костюм, и я вас понимаю, я сама от него в восторге! Каждая деталь ручной работы, а само трико весит 1,5 кг, что не очень удобно для танца, но он того стоит», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.
Отметим, что это уже второй триумф нашей соотечественницы на соревнованиях подобного уровня — в мае Оробец также завоевала «золото» на турнире Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в Йоханнесбурге (ЮАР).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские красавицы-волейболистки выиграли престижный турнир в словенской Любляне.
Фото и видео Instagram Оксаны Оробец
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