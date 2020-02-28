«Я была мертва»: процедура омоложения едва не стоила молодой женщине жизни

Мир

Появление на свет близнецов — во многом уникальное явление, особенно если они очень похожи друг на друга. В этом случае о таких парах пишут в СМИ, приглашают на встречи и различные мероприятия, берут автографы.

Поэтому становится вполне понятным стремление некоторых пар близнецы добиться «идеального» сходства.

Именно к этому стремились и знаменитые сестры Анна и Люси Десинк из австралийского города Перт: несмотря на то, что их считают «самыми одинаковыми близнецами в мире», парочка решилась на прохождение косметической процедуры, которая едва не завершилась для одной из них смертельным исходом.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.

Процедура называется «криотерапия» и используется для профилактики и лечения ожирения, «омоложения» кожи и в других целях. Одна из сестер посчитала, что ее кожа нуждается в «обновлении», и вторая была вынуждена не отставать от нее.

Дело в том, что сестры Десинк потратили сотни тысяч долларов на пластические операции, чтобы добиться максимального сходства. Они почти никогда не расстаются и едят одинаковую еду, чтобы поддерживать одинаковый вес. Они также спали в одной кровати и делили на двоих одного молодого человека — австралийского электромеханика Бена Бирна.

В этот раз, во время криотерапии им предстояло быть погруженными в газ, охлажденный до сверхнизких температур (от минус 70 градусов до минус 130 градусов Цельсия).

И как раз на этом этапе и могло произойти несчастье: одна из сестер (та, которая была вынуждена «согласиться» на криотерапию) утверждает, что потеряла сознание в криокабине и едва не умерла.

«Я была мертва», — говорит Люси. — Я была мертва целую минуту". По ее словам, она сама не понимает, что произошло, и предполагает, что угодила головой в жидкий азот.

«Помню, как увидела Люси на полу, без сознания. В кабине не было кислорода. Она не дышала. Она не могла очнуться», — вторит ей сестра.

К счастью, через минуту женщину реанимировали. После этого сестры решили больше не испытывать судьбу, и оставаться такими, какими их создала природа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой процедуре, через которую прошли бразильские близнецы: в течение сложной операции их головы успешно разделили.

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