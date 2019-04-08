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Сиамские близнецы с одной парой ног на двоих отметили 18-летие и не жалеют об отказе от разделения (фото, видео)

Сиамские близнецы из индийского штата Чхаттисгарх Шиванат и Шиврам Саху, у которых одна пара ног на двоих, отметили свое 18-летие. И заявили, что ничуть не жалеют о том, что в свое время не согласились на предлагаемую врачами операцию по их разделению.

В 2014 году в интернете стало вирусным видео братьев, на котором были показаны детали их повседневной жизни — как они ходят по лестнице, ездят на велосипеде, помогают друг другу мыться. Братья, тела которых соединены в районе живота, научились ходить и бегать, опираясь шестью конечностями. После этого им поступили предложения от медиков разделить их хирургическим путем. Но братья отказались.

«Теперь нас нельзя разделить, даже если бы мы хотели. Это было возможно, когда мы были детьми, а теперь поздно… Но мы все равно не хотим этого делать. Мы желаем остаться такими, как есть. Мы получили от Бога уникальный дар. И считаем себя двумя телами с одной душой», — приводит слова братьев Barcroft TV. При этом братья, родившиеся в небольшой деревушке близ города Райпур, имеют свои собственные вкусы. Так, один из них любит «Пепси», а другой — «Кока-колу». Они также выбирают разную еду и испытывают голод в разное время.

Шиванат и Шиврам ходили в обычную школу, где числились среди лучших учеников. Однако им пришлось покинуть учебное заведение, поскольку они привлекали слишком много внимания. Возле школы собирались толпы людей, желающих посмотреть на диковинку. И учителя попросили мальчиков не ходить на занятия. Работу найти они пока тоже не могут.

Отец мальчиков Радж Кумар, у которой есть еще шестеро дочерей, гордится своими сыновьями. И также считает, что им лучше быть вместе. «Мои мальчики здоровы, и я принимаю их такими, какие они есть. Все в деревне их любят. И любят играть с ними», — говорит 50-летний мужчина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сросшихся головами сиамских близнецов успешно разделили в ходе 15-часовой операции.

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